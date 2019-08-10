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10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:23:27 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28:26

Denizli bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Denizli Kurban Bayram namaz vakti

Denizli bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Denizli bayram namazı vakti merak ediliyor. Kurban Bayramı sabahı bayram namazı kılacak Denizlili Müslümanlar, internet üzerinden bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Bayram namazı cemaatle, iki rekat halinde kılınıyor. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınıyor. Bayram namazı farz değil vacip bir namaz olarak biliniyor. Senede iki kere kılınabilinen bayram namazlarının ilki Ramazan Bayramı'nda kılındı. Yılın son bayram namazı Kurban Bayramı'nın ilk gününde kılınacak. Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Müslümanlar bayramın ilk günü olan 11 Ağustos'ta erken kalkacak ve bayram namazı için camiye gidecek. Denizli bayram namazı saati ve bayram namazı ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşılabiliyor. İşte Dinayetin açıkladığı 2019 Denizli Kurban Bayram namaz vakti

Denizli bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Denizli bayram namazı vakti yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı sabahı bayram namazını kılacak Müslümanlar, internet üzerinden bayram namazı saatlerini sorguluyor. Cemaatle birlikte kılınabilen bayram namazı iki rekat halinde kılınıyor. Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınıyor. Bayram namazı farz değil vacip bir namaz olarak biliniyor. Senede iki kere kılınabilinen bayram namazlarının ilki Ramazan Bayramı'nda kılındı. Yılın son bayram namazı Kurban Bayramı'nın ilk gününde kılınacak. Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos tarihlerinde kutlanacak. Müslümanlar bayramın ilk günü olan 11 Ağustos'ta erken kalkacak ve bayram namazı için camiye gidecek. Denizli bayram namazı saati ve bayram namazı ile ilgili diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2019 Denizli bayram namazı vakti 06:51'dir. Denizlili bayram namazını Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos 2019 Pazar günü saat 06:51'de kılacak. Namazını kılan müslümanlar kurban kesme ibadetini yerine getirecek.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ
 

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet oldu- ğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:

1. Müslüman olmak.
2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.
3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.
4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.

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