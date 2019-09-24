Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 7 si halen aktif çalışan 20 değişik rütbelerde asker şüpheli hakkında 24.09.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. 8 ili kapsayan gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi
- Deprem değil Ekrem riski! Kılıf 'depreme dayanıksız’lık
- Çavuşoğlu Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı
- TBB Başkanı Feyzioğlu: Zor şatlarda yaşayan her meslektaşımıza pozitif ayrıcalık yaptık
- ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istediğini belirtti