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10 Eylül 2019 Salı 09:26:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:27:08

Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı sonuç sayfası açıldı! Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı mülakatları ne zaman?

Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı mülakatları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı sonuçları ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular en son 2 Ağustos'ta tamamlandı. Sonuçlar 5 Eylül 2019 tarihinde erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar mülakat tarihleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı sonuçları ve deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı mülakat tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular 2 Ağustos tarihinde tamamlandı. Sonuçlar 5 Eylül 2019 tarihinde erişime açıldı. Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor. Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı sonuç sayfası haberimizde yer alıyor. Sonucunu öğrenenler mülakatların ne zaman yapılacağını merak ediliyor. Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı mülakatları ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇ SAYFASI
 

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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre 9-20 Eylül tarihleri arasında mülakatlar yapılacak. 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

1. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Erbaş Temini seçim aşaması faaliyetleri 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Sözleşmeli Erlerden Uzman Erbaşlığa Geçiş sınavına girecek adayların sınav çağrı ilanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılacaktır.

3. Başvuruda bulunan adaylardan seçim aşaması faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

4. Seçim aşaması faaliyetleri;

    a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri

    b. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

    c. Fiziki yeterlilik testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu)

    ç. Mülakat

    d. Uygulama Sınavları

    e. Yüzme Sınavları (Sadece Kurbağa adam tercihi olan adaylar için)

    f. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

5. Başvuru kılavuzunun; "Adaylar eğitim ve mesleklerine göre en çok beş tercih yapacaktır." hükmüne rağmen bazı adayların 5 'den fazla tercih yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu adaylar, evrak kabul aşamasında tercihlerini en fazla 5 tercih olacak şekilde tekrar düzenleyerek dilekçe ile teslim edeceklerdir.

6. Tüm adayların sınavlara gelirken fiziki yeterlilik testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

7. Kurbağa adam tercihi olan adayların yüzme testi ikinci gün Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar, uygulama sınavı olan her tercih için ayrı sınava gireceklerdir.

9. Seçim aşaması faaliyetleri 1-2 gün sürebilecektir.

10. Hafta sonlarına ve 13 Eylül 2019 tarihine sınav planlanmamıştır.

11. Adayların sınavlara gelirken, Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile beraber e-devlet şifrelerini de getirmeleri gerekmektedir.

12. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

13. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

14. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

15. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

16. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

17. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

18. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınavlar süresince adaylara bir öğün sıcak yemek ve su ikramında bulunulacaktır.

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