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01 Ağustos 2019 Perşembe 13:07:29 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:10:36

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzman Erbaş olmak isteyen kimseler, alımlar için başvuru sürecini araştırıyor. "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı arama motorlarında aratılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ile ilgili detaylar, 2019 Yılı Uzman Çavuş Alım İlanı içerisinde yer alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları yarın sona eriyor. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı merak ediliyor. Uzman Erbaş olmak isteyen kimseler, alımlar için başvuru sürecini arama motorlarında araştırıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ile ilgili detaylar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Çavuş Alım İlanı içerisinde yer alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları yarın sona eriyor. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek. "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

MSB PERSONEL TEMİN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
 

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adaylar eğitim ve mesleklerine göre en çok beş tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Tercih seçeneğini işaretleyebileceklerdir. (Genel tercihe uygulama sınavları olan sınıflar ile Deniz Piyade, Kurbağa Adam branşları dahil değildir)

(3) Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır.

(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

(6) Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adayların seçim aşamasına çağrılması durumunda;

(a) Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenen örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecek,


UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

(öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2019) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

 (6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak (hali hazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasıp edilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak),

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(10) Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler

tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

 (13) Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak.


UZMAN ERBAŞ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.

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