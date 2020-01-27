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27 Ocak 2020 Pazartesi 14:46:14 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:27:35

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Baykal'ın tedavisine 1-2 gün daha devam edileceği bildirildi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.
 
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçen Çarşamba günü Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Baykal'ın tedavisin

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