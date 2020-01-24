Deniz Baykal domuz gribi oldu
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Baykal'a üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Baykal, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı
Domuz gribi teşhisi konulan Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, üç gün tedavi göreceği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykal’ı telefonla arayarak durumu hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Baykal’ı hastanede ziyaret etti.
İHA
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