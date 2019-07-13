Dengeleri değiştirecek teslimat

Patriot talebi ABD yönetimi tarafından geri çevrilen Türkiye, hava sahasını korumak için dünyanın en iyisi olarak kabul edilen Rus yapımı S-400'e yöneldi. Aylardır ardı arkası kesilmeyen yaptırım tehditleri ve şantajlara boyun eğmeyen Ankara, sistemin ilk parçalarını dün teslim aldı. S-400'ün birinci grup parçalarını taşıyan Antonov RA-76363 kodlu Rus askeri nakliye uçağı, sabah saatlerinde, eski adı ‘Akıncı Hava Üssü’ olan Ankara Mürtet Hava Üssü'ne indi.

3 KARGO UÇAĞIYLA GETİRİLDİ

İlk uçağın alandan ayrılmasının ardından, Rusya'ya ait 2 uçak daha art arda aynı alana indi. Uçaklarda bulunan malzemeler teslim alınarak hangarlara götürüldü. Teslimata ilişkin resmi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara’ya intikali, 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” denildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, sisteme ait parçaların teslimatlarının önümüzdeki günlerde devam edileceği, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını kaydetti. Rus yetkililer de yaptıkları açıklamalarla teslimatın başlandığını doğruladı. Rusya, S-400 sisteminin Türkiye’ye teslimatının 3 parti halinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

FÜZELER DENİZDEN YOLLANACAK

Rus TASS haber ajansına açıklama yapan Rus askeri yetkililer, “Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise denizyoluyla ulaştırılacak” ifadelerini kullandı. Türkiye, Rusya'dan toplam 4 bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi alacak. Teslimatla Türkiye, S-400 hava savunma sistemini alan ilk NATO üyesi oldu. Türkiye'nin bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamlesi NATO’yu endişelendirdi. Buna karşın Ankara, egemenlik haklarını kullanmaktan geri adım atmayacağını vurgulayarak, S-400'ün saldırı değil savunma sistemi olduğunun altını çizdi. Suriye sınırına ve Akdeniz kıyılarına konuşlandırılması beklenen S-400'ler, bölgedeki tüm hesapları altüst edecek. Türkiye'ye yönelik düşmanca niyetler, bertaraf olacak.

PATRİOT TEDARİKİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400’lerin ilk parçalarının Türkiye’ye gelmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, “Toplam 3 uçak Mürtet bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak, aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir” diye konuştu. ABD’den alınması düşünülen Patriot hava savunma sistemiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini de söyleyen Akar, “Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler” ifadelerini kullandı.

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