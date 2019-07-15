FETÖ/PDY mensubu askerlerin darbe girişiminin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin, meydanlarda bunlara en güzel cevabı verelim. Bu darbe girişiminin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbecilerin hiçbiri başarılı olamamıştır” çağrısı üzerine sokaklara çıkan vatandaşlar, cumartesi akşamı olduğu gibi pazar akşamı da meydanları boş bırakmadı.

BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyan kadın erkek, genç yaşlı binlerce vatandaş, cuma gününden bu yana geceden sabaha terk etmediği meydanlarda “demokrasi nöbeti” tutmayı sürdürdü. Bağımsızlığın simgesi Türk bayraklarıyla meydanları dolduran, demokrasiye ve milli iradeye hazırladıkları pankartla da sahip çıktığını gösteren vatandaşlar, Edirne'den Van'a, Ankara'dan Diyarbakır'a tüm şehirlerde meydanları kırmızı-beyaz renklerle donattı.

HALK MEYDANLARA SIĞMADI

Ankara'da Kızılay, İstanbul'da ise Taksim meydanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Üsküdar Kısıklı'da öne çıkan protestolarla vatandaşlar meydanlara sığmadı.