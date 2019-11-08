Demirtaş'ın avukatı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ittifak yaptığı PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programında,”terör örgütü yöneticiliği”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” gibi suçlardan tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istedi.

FARKLI DÜŞÜNÜYORMUŞ

Türkiye'nin en büyük sorunu olan teröre çanak tutan HDP'li Demirtaş'ın hapiste olmasının doğru olmadığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye. Serbest bırakılması lazım” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, CHP liderinin ‘farklı düşünce’ diye lanse ettiği şeyin, terörizm ve ülkeyi bölmeye teşebbüs olduğunu söyledi.