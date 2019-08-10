Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal İcra Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı
Demirören Medya'da DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar’ın ardından Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal da kendi isteği ile İcra Kurulu Başkanlığı görevini bıraktı. Demirören'deki kritik atamaların ve görev değişikliklerinin ardından, 'Demirören grubunda neler oluyor?' sorusu gündem oldu
SuperHaber''de yer alan habere göre, İcra Kurulu Başkanlığı'nı bırakan Mehmet Soysal'ın yönetim kurulu üyesi ve Hürriyet yazarı olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.
KRİTİK ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ
Geçtiğimi günlerde Demirören Medya'da kritik atamalar gerçekleşmişti. DHA'nın mevcut genel müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet’in yerine Kubilay Gülbek, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar’ın yerine ise Murat Yancı atanmıştı.
AYANOĞLU İSTİFA ETTİ
Dijital yayınlardan sorumlu olan Bülent Ayanoğlu'nun da istifasını vererek izne ayrıldığı öğrenildi.
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