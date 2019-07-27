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27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:03:46 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:08:13

Demans hastalığı nedir? Demans hastalığının tedavisi var mı?

Demans hastalığı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan'ın mücadele ettiği demans hastalığının tedavisi var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması ile ortaya çıkan demans bunama olarak da adlandırılıyor. Alzheimer hastalığı demansın en büyük nedeni olarak görülüyor. Beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık da bulunuyor. Demans riski yaşlılıkla birlikte artıyor ve bir hastalıktan kaynaklanıyor. Peki, Yalçın Gülhan'ın hayatını kaybettiği demans hastalığının tedavisi var mı? Demans hastalığı ile ilgili bilgiler haberimizde.

Demans hastalığı nedir? Demans hastalığının tedavisi var mı? soruları araştırılıyor. Demans hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan'ndan kötü haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması ile ortaya çıkan demans bunama olarak da adlandırılıyor. Alzheimer hastalığı demansın en büyük nedeni olarak görülüyor. Beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık da bulunuyor. Demans riski yaşlılıkla birlikte artıyor ve bir hastalıktan kaynaklanıyor. Peki, Yalçın Gülhan'ın hayatını kaybettiği demans hastalığının tedavisi var mı? Demans hastalığı ile ilgili bilgiler haberimizde.

Demans riski yaşlılıkla birlikte artar ve bir hastalıktan kaynaklanmaktadır. Demansın yaşlılığın doğal bir sonucu olduğu bir efsanedir. Demans hastalığı belirtileri olan hastalıklardan sadece pek azı tedavi edilebilmektedir. Ancak hastalıklardan bazıları önemli veya daha az derecede tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle, demansa hangi hastalığın yol açtığı ve tedavi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tam olarak açıklanması önemlidir. 

DEMANS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Demans hastalığı olan insanların çoğu unutkanlık ve hafıza sorunlarından muzdariptir; ancak diğer zihinsel beceriler de etkilenmektedir. Bunlara örnekler: • Girişim ve eylem gücü • Kelimeleri bulma ve cisimleri adlandırma kabiliyeti • Yol bulma kabiliyeti (yön kestirme yeteneği) • Hesap yapma kabiliyeti • Kavrama ve sorun çözme • Kişilerin adını hatırlama kabiliyet

DEMANS HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi olanakları, demansa hangi hastalığın neden olduğuna bağlıdır. Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ile birlikte pratik destek ve hafifletme tedavinin en önemli unsurlarıdır. Doktorlar 90’lı yılların sonlarından itibaren, diğerlerinin yanı sıra Alzheimer hastalığı semptomlarını da geçici olarak azaltan ilaçları yazabilmektedir. Beyinde kan pıhtılaşmasına neden olabilecek vasküler demans hastalığında tedavi, daha fazla kan pıhtısının oluşmasının önlenmesine yöneliktir.

Demans semptomlarına neden olan bazı hastalıklar tedavi edilebilirler. Bu, örneğin metabolizma rahatsızlığı, depresyon, yan etkiler veya yanlış ilaç kullanımı vs. için geçerlidir. Bu nedenle, semptonların nedenlerinin açıklığa kavuşturulması her zaman önemlidir. Daha önce belirtildiği üzere Alzheimer hastalığı tedavi edilemez, ancak semptomları azaltan tedavi hastalığın daha erken safhasında devreye sokulmalıdır. Bu nedenle erken teşhis konulması da önemlidir.

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