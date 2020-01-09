Deliormanlı hangi kanalda, saat kaçta? Deliormanlı konusu ne, ne zaman çekildi?

Deliormanlı filmi, bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmi izlemek isteyen izleyiciler "Deliormanlı hangi kanalda, saat kaçta? Deliormanlı konusu ne, oyuncuları kim?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Bir boksörün hayatının anlatıldığı “Deliormanlı” filminde aşk ve tutkunun yanı sıra ihanet de konu ediniyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu Deliormanlı filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

DELİORMANLI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Deliormanlı filmi, bu akşam saat 21:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DELİORMANLI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

SugarWorkz ve TAFF Pictures imzalı, baş rollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı film, 1 Nisan 2016 tarihinde vizyona girdi.

DELİORMANLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Savaş Türkyılmaz, "Deliormanlı" lakaplı, Avrupa şampiyonu milli bir boksördür. Karısı öldükten sonra Deliormanlı ortadan kaybolur. Annesinin tedavi masraflarını karşılamak için ringlere geri dönme kararı alan Deliormanlı'nın yolu ünlü televizyoncu Hülya Yiğit ile kesişir. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya'nın bu yoldaki en büyük engeli menajer ve mafya babası Tahsin Kara'dır.

DELİORMANLI OYUNCULARI KİM?

Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun, Gamze Demir, Danny Williams

DELİORMANLI KÜNYE

Deliormanlı Yönetmen: Murat Şeker

Deliormanlı Tür: Drama, Spor

Deliormanlı Yapım Yılı: 2015

Deliormanlı Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2016 Cuma

Deliormanlı Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi