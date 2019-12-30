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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:23:24 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:26:30

DEAŞ'lılara eş zamanlı baskın: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Adana, Batman ve Kayseri'de DEAŞ'lılara eş zamanlı baskın düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Batman'da da aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Adana, Batman ve Kayseri'de DEAŞ'lılara eş zamanlı baskın düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

6 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI 

Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

9 ŞÜPHELİYE ŞAFAK BASKINI

Kayseri'de de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

BATMAN'DA İL SORUMLUSU DA YAKALANDI

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. 

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(/AA)

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