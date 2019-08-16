DEAŞ'lılar mezara saldırdı

Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe mahallesindeki mezarlığa giden vatandaşlar, mezarların taşlarının kırıldığını ve duvarlarına yazılar yazıldığını görünce, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Mezarlığın tamamını kontrolden geçiren ekipler, 100’e yakın mezarın, DEAŞ'lı teröristler tarafından tahrip edildiğini tespit etti. Bazı mezarların üzerinde, “Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz” şeklinde ifadeler yazıldığı görüldü. Mezartaşlarını kıran teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.