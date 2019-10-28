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28 Ekim 2019 Pazartesi 14:00:08 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:37:11

'DEAŞ'ın 1 numarası İdlib'e nasıl gitti?' Operasyonla ilgili çok çarpıcı iddia!

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonunun büyük bölümünün kurgu olduğunu iddia ederek, "Bağdadi'nin İdlib'e getirilmesinde Suudi Arabistan ve İsrail istihbaratının payı olmuştur" diye konuştu.

ABD ordusunun İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonla DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin öldürdüğünü açıklamasının ardından geride cevabı olmayan birçok soru kaldı. Bunların en merak edileni de 'DEAŞ lideri Bağdadi'nin İdlib'e nasıl geldiği?' sorusuydu.

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin'e göre, DEAŞ elebaşının bu bölgeye getirilmesinde İsrail ve Suudi Arabistan istihbarat servisleri rol almış olabilir.

Bağdadi'nin devasa bir büyüklükteki bir bölgeden İdlib'e ancak istihbarat servislerinin göz yumarak getirilmiş olabileceğinin altını çizen Pekin şunları söyledi:

"Ebubekir El Bağdadi, Irak'ın El Anbar bölgesinde bir yerdeydi. İdlib'e gelmesi yönlendirme yoluyla olmuştur. Bu konuda Suudi Arabistan ve İsrail istihbaratının payı vardır."

Bağdadi'nin öldürüldüğü yer kasten seçildi

ABD Başkanı Trump'ın Bağdadi'nin ölümünden iç kamuoyuna yönelik zafer mesajları verdiğinin altını çizen Pekin, "ABD'nin bu operasyonunun büyük bölümü kurgu. 2011'de El Kaide lideri Usame Bin Ladin Pakistan'da öldürüldüğünde kaldığı bina hemen askeri karargahın yanındaydı. Bu özellikle seçilmiş bir yerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye operasyona destek verdi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından İdlib'de düzenlenen ve DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişinin sağlanıldığı belirtilen açıklamada, "Başta DEAŞ olmak üzere KK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Bağdadi için 'sonun başlangıcı' MİT operasyonuyla başladı

Suriye'de öldürülen DEAŞ Lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin öldürülmesi tüm dünyada yankı bulurken kimi gri alanlar da netleşmeye başladı. Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona dair Türkiye istihbarat bilgisi vermedi. Ancak Reuters'ın abonelerine duyurduğu haber, geçmiş dönemlerde Ankara'nın ne tür katkılar sağladığını gözler önüne serdi.

Reuters: Türkiye'nin yakaladığı isim Bağdadi'nin yakalanmasında en büyük rolü oynadı

Reuters, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tutuklanıp Iraklı güvenlik güçlerine teslim edilen Bağdadi’nin baş danışmanlarından İsmail el-Etawi, DAEŞ Lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin konumunun saptanmasında en büyük rol oynayan isimlerden birisi oldu." bilgisini paylaştı.

(Yeni Şafak)

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