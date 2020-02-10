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10 Şubat 2020 Pazartesi 09:05:45 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:54:13

Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşanan ve büyük tepki toplayan dayak olayı gündemi uzun süre meşgul etmişti. Dorock XL''nin dayakçı patronu Şahin Şeker, kendisi gelince ayağa kalkmayan personellerini tokatlamıştı. Mahkeme gece kulübündeki soruşturmasını tamamladı. Sanık Şeker'in 14 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mafyatik patronun dayak davasında önemli gelişme yaşandı. İstanbul'un elit ilçesi Beşiktaş’ta, 4’ü içkili gece kulubü çalışanı, toplam 5 kişiye attığı tokat görüntüleri ile gündeme gelen Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Şeker’in 3 yıldan 14 yıla hapis istendi. Savcılık ifadesinde Şeker, tokat atma anlarının bazılarını hatırlamadığını söyledi.

TEPKİLERDEN 50 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI!

Görüntülerin ortaya çıkması ile büyük tepki çeken olay 10 Nisan 2019 akşamı Beşiktaş’taki Dorock XL adlı gece klübünde yaşandı. Mülk sahibi Şahin Şeker, olaydan 50 gün sonra gözaltına alınmıştı. Şirket avukatı Çağdaş Çelik’in yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, tokat atılan 5 kişinin ifadesi alındı.“Şahıs yanıma gelir gelmez bana tokat attı” diyen şirket çalışanı Mustafa Demir ifadesinin devamında “Vurduğu sırada bana hitaben ‘yapacağın işi s…..m. Adam gibi yönet’ dedi” diye konuştu. Enver Doygun isimli ajans sahibi ise “Şahin Şeker, gişede bekleyen Gaye Akıl’a ayağa kalkmasını söyledi. Bunun akabinde bana bir tokat savurdu. Şahıs bu sırada bana ‘buradan s….r olup gideceksiniz. Hepinizi öldürtürüm’ dedi. Bu sırada Gaye hanıma saldırdı. Araya girmek istediğim esnada yine yüzüme tokatlar savurdu” dedi.

ÖNCE AŞAĞILADI SONRA TOKATLADI

Sanık Şeker’in, önce ayağa kalkmadığı için azarladığı sonra tokat attığı bir diğer çalışan Gaye Akıl ise ifadesinde şunları kaydetti:

“Gişede beklediğim sırada ayağa kalkmamı söyledi. Bunun akabinde bana tokat attı. Şahıs bana hitaben, ‘buradan s...r olup gideceksiniz, hepinizi öldürtürüm. Ayağını kırarım, seni öldürürüm’ dedi.”

ŞEKER: VURMUŞUM HATIRLAMIYORUM

Şahin Şeker ise ifadesinde, tansiyon ve şeker hastası olduğunu öne sürerek, olayın yaşandığı mekânın mülk sahibi olduğunu söyledi. Şeker, olay sonrası kapatılan mekânı, oğlu D. Şeker ile M. A.’nın ortak işlettiğini ifade ederek “Kendilerinden aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekâna gelirim” diyen Şeker ifadesinin devamında “Bir anda öfkelendim. Gaye’nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye’ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım” dedi. Şeker, konser alanında karşısına çıkan kişiye ilişkin ise “Yine hatırlamıyorum ama kendisine de vurmuşum” dedi. Şeker, Özgür Aktaş isimli bir diğer çalışana vurup vurmadığını ise hatırlamadığını söyledi.

Şeker ifadesinin devamında ise “Bir süredir işletme kötü gidiyordu. Oğlum D. ve M., ödemelerini aksatıyordu” bilgisini verdi. Şeker’in avukatı Ali Cem Alıcı ise yaptığı açıklamada, yaşanan olayın gerisinde işletmeye ilişkin ticari uyuşmazlıkların yer aldığını öne sürdü.

14 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturma sonrası Şahin Şeker hakkında ‘Basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı. 5 kişinin şikâyetçi olarak yer aldığı dosyada Şeker’in 3 yıl 4 aydan 14 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılacak.

Hürriyet

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