Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu aynı karede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni parti kuracağı açıklaması yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda bir araya gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun aralarındaki samimiyet görüntülere yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun daha önce birçok kere hedef aldığı Ahmet Davutoğlu’ndan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.

Konuşmalar sırasında 3 siyasi figür, objektiflere birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Adı skandallarla anılan Canan Kaftancıoğlu’nun bulunduğu kalabalık CHP’li grup da programda boy gösterdi.