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15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:20:44

Darbenin seyrini değiştiren sala

GÜNEŞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Türkiye’nin FETÖ’cü teröristlerle mücadelesi devam ederken, Ülke TV ekranlarından imamlara ve müezzinlere seslendi.

Turgay Güler “Minarelerden ezanı ve salayı eksik etmeyin. Bugün değilse ne zaman” dedi. Vatandaşların motivasyon kaynağı olan salalar camilerden yankılanırken, hainlerin darbe hayali de yerle bir oldu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere darbeci askerler ve tanklara karşı duran vatandaşlar, hainlere geçit vermedi. 

SOKAĞA ÇIKIN ÇAĞRISI

Kanlı kalkışmanın başladığı anlarda Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınından ülkedeki tüm müezzinlere çağrıda bulunan Turgay Güler “Evinizde oturmayın, ülkenize sahip çıkın. Sokaklara çıkın” diyerek, darbe teşebbüsünün başarısız olmasında en büyük etken olan halka sokağa çıkma çağrısını yaptı. Güler ayrıca, “Ekranlarımızın kararmaması için, bu binayı da korumaya gelin. Sokaklara çıkın, sadece İstanbul ve Ankara değil tüm yurttan bu tavrı bekliyoruz. Ben görevimi net bir şekilde ekran karşısında icra ediyorum. 

MÜFTÜLER TALİMAT VERDİ

Burada olmasaydım sokakta olacaktım” sözleriyle medya organlarına yönelik tehlikenin de altını çizdi. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk açıklamasının ardından da sokağa çıkma çağrısını yineledi. Güler’in, “Diyanet’e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sesleniyorum. Bütün teşkilata, imamlara, müezzinlere, sabaha kadar ezan okunması emri vermek zorunda. İstanbul İl Müftüsü talimat vermek zorunda. Bütün minarelerden ezan okutun. Dur durak dinlemeden, yorulmadan sabaha kadar ezanlar susmamalı” sözlerinin ardından telefonla yayına bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ülke TV aracılığıyla sala okunması için çağrıda bulundu. Bu durum daha sonra darbecilerin ifadelerine de yansıdı. O hainlerden biri “Salaların okunmaya başlamasıyla kalabalık daha da arttı. Artık kaybedeceğimizi anlamıştık” sözleriyle yaşananları anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgale gelen darbecilerin karşısına dikilen 17 vatan evladı şehit düştü, yüzlercesi yaralandı. 

SÜS HAVUZUNDA ABDEST ALAN KAHRAMANLAR

Darbe girişiminin yaşandığı gecenin ardından ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların cesareti ve korkusuzluğunu gözler önüne serdi. Cuntacıların, işgal etmeye çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önündeki vatandaşlara ateş açtı. Şehit olacakları düşüncesiyle belediyenin süs havuzunda abdest alan vatandaşlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.​ Tankları durdurmaya giden vatandaşlardan 17’si hayatını kaybederek şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı. O karalık geceden birkaç gün sonra İBB Meclisi'nde kabul edilen raporla belediye önünden Gençtürk caddesi kesişimine kadar olan 250 metrelik yolun adı ’15 Temmuz Şehitleri Caddesi’ olarak değiştirildi.

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