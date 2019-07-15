  • Bist 100
    97.098
  • Dolar
    5,7034
  • Euro
    6,4300
  • Altın
    259,3835
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı! Dikkat çeken görüntü S-400'lerde 9. uçağın sevkiyatı yapıldı! Dikkat çeken görüntü
15 Temmuz günü BAE destekli sitede skandal haber: FETÖ'ye böyle destek verdi 15 Temmuz günü BAE destekli sitede skandal haber: FETÖ'ye böyle destek verdi
Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı Bakan Gül: Türk yargısı demokrasi nöbetini adliye koridorlarında o gece başlattı
Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması Cumhurbaşkanlığından darbelere karşı kodlama yarışması
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Şehidin babası Hasan Bozkurt: Evsiz ve vatansız yaşanmaz Şehidin babası Hasan Bozkurt: Evsiz ve vatansız yaşanmaz
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı
Pakistan'da maden kazası: 11 madenci mahsur kaldı Pakistan'da maden kazası: 11 madenci mahsur kaldı
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu
Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi
Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor
Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki
Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı
AB'den 15 Temmuz mesajı AB'den 15 Temmuz mesajı
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev UEFA'dan Betül Nur Yılmaz'a görev
Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı Gazze'de üzüm hasadı kötü başladı
'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı 'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı
Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Başkan Erdoğan Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katılarak şehitler için Kur'an okudu Başkan Erdoğan Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katılarak şehitler için Kur'an okudu
Akbank 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçildi Akbank 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:40:05 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:42:20

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Öktem’in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahını işgal eden darbecilerin ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtları, ihanetin boyutunu gözler önüne serdi.

AA muhabirinin ulaştığı telsiz kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem olduğu iddia edilen kişi, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor. 

Karargahın polisler tarafından sarılması üzerine Kara Havacılık Komutanlığındaki darbecilerden hava taarruz desteği talep eden Öktem, helikopter pilotundan özellikle zırhlı polis araçlarını imha etmesini istiyor.

Pilota, "Nizamiyelerde ve sokak aralarında zırhlı polis araçları hedef, atış serbest." talimatını veren Öktem, "Küçük cami istikametinde zırhlı var, bizi tehdit ediyor." şeklinde anons yapan başka bir darbeciye, "İndirilsin, indirilsin. Nizamiyelerdeki zırhlılar polisin, vurulsun." emrini yeniliyor.

Öktem'in sivil vatandaşlar ve polislere ateş edilmesi için verdiği talimatın ardından soğukkanlılıkla söylediği, "Allah kolaylık versin arkadaşlar." ifadesi de kayıtlarda yer alıyor. 

Polis ve sivil vatandaşlara yönelik katliam emri helikopter pilotuna aktarılmadan önce darbecilerin telsiz görüşmelerinde, "yurtta sulh" parolası kullanması dikkati çekiyor. 

İhanetin ilk kez ortaya çıkan kayıtları 

Darbeci albayın talimatından sonra helikopter pilotu, Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünde ihanet girişimini protesto eden vatandaşlara ateş açmıştı. Menfur saldırıda 7 kişi şehit olurken onlarca kişi yaralanmıştı.

Darbecilerin acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koyan telsiz görüşmeleri, sözde "yurtta sulh konseyi" heyeti adına konuşan ve henüz kimliği tespit edilmeyen bir darbecinin talimatıyla başlıyor. 

Öktem'in, diğer darbeci asker ve helikopter pilotuyla telsiz üzerinden saat 00.15'ten 00.41'e kadar süren görüşmelerinin bir kısmı şöyle: 

Birinci ses: Konuşan yurtta sulh heyeti. Tüm jandarma birlikleri, şu anda polis birlikleri Beştepe Jandarma karargahını çevirmiş durumda, akşamdan beri çatışma var. Karargahımız düşmek üzere, polisleri bölgelerinizde hareket ettirmeyin. 

İkinci ses: Jandarmanın nizamiyelerindeki, dışarıdaki polis araçlarını vurursanız iyi olur. 

Üçüncü ses: Bir algı oluşuyor, vatandaş toplanıyor. Algı oluşuyor. Mutlaka vatandaşın olduğu yere, etrafa müdahale edilmesi lazım yoksa topluluk büyüyecek. 

Birinci ses: Kobra (helikopter), yurtta sulh, kobra

İkinci ses: İki nolu nizamiyenin karşısındaki spot ışıklarının arkasında bayağı bir polis var, tamam. 

Erkan Öktem: Arkadaşlar sivilleri yaklaştırmayın. İçinde polisler olabilir. 

İkinci ses: Şu an caminin arkasında bir grup siviller ellerinde Türk bayrağıyla şey yapıyorlar.

Öktem: Kesinlikle yaklaştırmayın, içinde özel harekatçılar olabilir. 

Üçüncü ses: Sivillerin dağıtılması gerekiyor düşüncesindeyim, tamam.

Öktem: Kobra, beni duyuyorsan yayın yapan jandarma, telsize ulaşmaya çalışan jandarma. 

Öktem: Sokak aralarında ve nizamiyelere yakın polis zırhlı araçları var, hedef onlar. 

Öktem: Tekrar ediyorum, jandarmadan tekrar ediyorum. Nizamiyelerde ve sokak aralarında zırhlı polis araçları hedef, atış serbest. 

İkinci ses: Nizamiyenin önünde zırhlı var, polis zırhlısı var. Hedef o, bizi kurtarın ondan. 

Öktem: Mutabık, mutabık. Polis zırhlıları sokak aralarında saklanıyor. Vurulması için talimat var. 

İkinci ses: Cami istikametinde, küçük cami istikametinde zırhlı var, bizi tehdit ediyor. 

Öktem: İndirilsin, indirilsin. Nizamiyelerdeki zırhlılar polisin, vurulsun. 

Öktem: Tekrar ediyorum, bütün zırhlılar vurulsun, bizim zırhlımız yok. 

Üçüncü ses: Doğrudur bizi zırhlımız yok, bütün zırhlılar vurulsun. 

Dördüncü ses: Evet, mutabık. 

Öktem: Mutabık, Allah kolaylık versin arkadaşlar. 

Helikopter pilotu: Küçük bir cami var, yüksek binaların arasında, Hisarcıklıoğlu Camisi deniliyor buna. Binanın batısında, burada bir polis aracı var, tam altımızda. 

Öktem: Vurulsun vurulsun, en çok sıkıntı çıkaran o. 

Öktem: Orası Hisarcıklıoğlu Camisi, onun etrafındaki bütün polis araçları vurulsun. 

Öktem: Kobra, jandarma. 

Helikopter pilotu: Dinliyorum.

Öktem: Caminin etrafında inşaatlar var, (polisler) oralara saklanıyorlar. Zırhlı araçlar vurulsun lütfen. 

Helikopter pilotu: Kobra, jandarma.

Helikopter pilotu: Mutabık.

Öktem: Anlaşıldı, anlaşıldı. Alt geçitte bir polis zırhlı aracı var. Görebilirseniz vurun. 

Helikopter pilotu: Tam altımızdaki zırhlı, bak caminin yanında da zırhlılar var.

Öktem: Caminin yanındaki zırhlılar vurulsun.

Darbeyi yöneten isimdi 

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü olan Öktem, beraberindeki darbecilerle 15 Temmuz akşamı karargahı işgal etti.

Aralarında Tuğgeneral Veli Turan, Albaylar Güven Şağban, İlhami Özdeyer ile çok sayıda darbe karşıtı subay ve astsubayı rehin alarak darbe faaliyetlerine başlayan Öktem, gelişmeler hakkında bilgi almak için korumaları Hüseyin Uğur İşçi ve Hasan Gülhan ile karargaha gelen TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı da alıkoydu.

Öktem, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca arkada delil bırakmamak için rehin polisleri elleri ve gözleri bağlı şekilde sanıklar eski teğmen İrfan Çakmakçıoğlu ve eski üsteğmen Mehmet Emin Deniz ile komutanlık binasının dışındaki hazır kıta nöbetçilerinin odasına götürdü.

Darbeci Öktem'in burada başlarından vurduğu Aslan ağır yaralanırken polis memuru Gülhan ise olay yerinde şehit oldu.

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor 

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin iddianamede, Öktem'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarının yanı sıra "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

(AA)

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Türkiye’den bir ilk: 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu için lansman gerçekleştirildi
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Darbeci hainler halktan böyle kaçtı... İşte ihanet gecesinin yeni görüntüleri
O geceyi anlattı: Alçaklar suikasta 53.500 mermiyle gitti!
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
Darbenin seyrini değiştiren sala
Vicdansızlar bunu da yaptı! Halıya sarıp ölüme terk ettiler
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
Teröristler parkura indi! Türk kafilesine çirkin hareket
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Minikler için dev destek! Mesut ettiler
"Cumhurbaşkanımız kuleyi alın’ dedi, 15 dakikada ele geçirdik"
Sağlıkta dev hamle! 2023'te hepsi yerli olacak
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
Son dakika... Irak'ın kuzeyine Pençe-2 Harekatı: 3 PKK’lı terörist öldürüldü
Sosyal medyada fırtınalar estirdi! On binler takibe aldı...
Muriç'i yedek bırakacak müthiş golcü
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ