Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, örgütün firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz ve darbe girişiminde görev alan çoğunluğu pilot 58 kişi hakkında 15-16 Temmuz 2016 gecesi bazı kamu kurumları, vatandaşlar ve şirketlerin mallarında meydana gelen zararlara ilişkin "mala zarar vermek" suçundan dava açtı.

Başsavcılık, darbecilerin kullandığı F-16'ların saldırıları sonucunda kamu kurumları ile bazı vatandaşların ev ve araçlarına verilen zararlara ilişkin "Akıncı Üssü" iddianamesinde darbeciler hakkında "mala zarar vermek" suçundan da dava açmıştı ancak bazı kurumlar, şirketler ve kimi vatandaşların mallarında olay gecesi meydana gelen zararlara ilişkin soruşturma devam ediyordu.

Başsavcılık, bu soruşturmayı tamamlayarak örgütün sivil ve asker yöneticileri ile F-16 pilotları hakkında da iddianame düzenledi.

İddianamede, 15-16 Temmuz 2016'da darbe faaliyetlerinin idare edildiği Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16'ların TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesini, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını, TÜRKSAT'ı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladıkları belirtildi.

F-16'ların bombalamaları ve alçak uçuşları nedeniyle evler, araçlar, iş yerleri ve kamu binalarında hasar oluştuğu kaydedilen iddianamede, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki "Akıncı Üssü" davasında yer almayan müşteki ve mağdurlar adına iddianame düzenlendiği ifade edildi.

Sanıklar



İddianamede, FETÖ/PDY'nin "kurucu ve yöneticisi" Fetullah Gülen, örgütün sivil yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş; "örgütün üsteki asker yöneticileri" Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Hakan Karakuş, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Tosun, Mehmet Dişli, Mehmet Fatih Çavur, Gökhan Maldar, Ali Durmuş, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Osman Doğan, Mustafa Barış Avıalan, Mehmet Fatih Özkan, Özcan Murat Doğan, Fatih Yarımbaş, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Ali Erarslan, Gökhan Şahin Sönmezateş, Muzaffer Düzenli, Aydemir Taşcı, Turgay Sökmen, Murat Koçyiğit, Haluk Şahar, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli ile "F-16'ları kullanan örgüt üyeleri" Müslim Macit, Uğur Uzunoğlu, Mehmet Çetin Kaplan, Ertan Koral, Ekrem Aydoğdu, İlhami Aygül, Mehmet Yurdakul, Mustafa Özkan, Oğuz Alper Emrah, İlker Hazinedar, Selahattin Yorulmaz, Mustafa Konur, Yücel Canbolat, Adem Kırcı, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Erdem Erdoğan, Fatih Şen, Aziz Ersel Emanet, Ahmet Özdemir, Ceyhan Karakurt ve Yıldıray Korkmaz "sanık" olarak gösterildi.

Sanıklar için istenen ceza



İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nda "örgüt yöneticilerinin, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bütün suçlar nedeniyle ayrıca fail olarak cezalandırılacaklarının" belirtildiğine dikkati çekilerek, örgütün asker ve sivil yöneticisi olarak gösterilen bütün sanıkların dosya kapsamındaki mala zarar verme suçlarında sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

Olay gecesi F-16'ların eylemleri sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Kurumunda oluşan zararlar nedeniyle "terör faaliyeti kapsamında patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermek" suçundan 18'er; sivillere ve özel sektöre ilişkin "terör faaliyeti kapsamında patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek" suçundan da 128 kez olmak üzere 1728'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, iddianameyi kabul eden mahkemenin, terör suçlarına bakmakla görevli mahkemeye göndermek üzere dosyada görevsizlik kararı verdiği öğrenildi.

(AA)