16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 02:56:08
Darbeciden alçak tehdit
Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasının sanıklarından eski Albay Atilla Tanrıver, daha önce başka bir sanığın yazdığı mektupla davayı uzatma girişimi ortaya çıkan eski Tuğgeneral Erhan Caha’yla yaşadıklarını ve tahliye talebini içeren dilekçesini mahkemeye sundu.
Dilekçede Caha'nın yargılamayı yapan hakimlere ve öldürülen bir astsubayın intikamının alınması konusunda, “Hakimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak. Bir gün astsubayın intikamını alacağız” sözlerine yer verildi.
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