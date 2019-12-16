Darbeciden alçak tehdit

Dilekçede Caha'nın yargılamayı yapan hakimlere ve öldürülen bir astsubayın intikamının alınması konusunda, “Hakimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak. Bir gün astsubayın intikamını alacağız” sözlerine yer verildi.