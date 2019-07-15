Darbeci hainler halktan böyle kaçtı... İşte ihanet gecesinin yeni görüntüleri

AA, 15 Temmuz gecesi, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

- DARBECİ ASKERLERİN KAÇIŞ ANI

Darbe girişiminin seyrinin değişmesinin ardından, köprüyü kapatan askerler silahlarını indiriyor.

Omzuna Türk bayrağını asan bir vatandaş koşarak askerlerin yanına doğru gidiyor. Vatandaşların yanında yer alan polisin de bu süreçte temkinli olmayı sürdürdüğü görülüyor.

Köprü üstündeki direnişte omuz omuza yer alan vatandaşlar, yine birbirlerinden aldıkları kuvvetle askerlere doğru koşuyor.

Askeri araçları kendilerine siper eden ve vatandaşların üzerlerine doğru gelmesinden panikleyen askerler, toplu halde kaçmaya başlıyor.

Kalabalık bir vatandaş grubu, Zincirlikuyu istikametine doğru kaçan askerlerin peşinden gidiyor.

Köprüye çok sayıda ambulans ile TOMA sevk ediliyor.

AA