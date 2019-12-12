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12 Aralık 2019 Perşembe 14:43:12 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:16:01

Darbe davasında önemli gelişme! Beraat kararı verilen 243 FETÖ şüphelisi yeniden yargılanacak

FETÖ/PYD'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği ama başarısız olduğu darbe girişiminde önemli bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, haklarında müebbet hapis cezası verilen 2 sanık ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılan 3 sanık ile haklarında beraat kararı verilen 243 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetti. Ayrıca Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen FETÖ'cü sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de arasında bulunduğu 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa verilen müebbet ile 70 sanığa 12,5 yıldan 15'a yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezalarını hukuka uygun olduğu belirtildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen sanıklarla ilgili yerel mahkemece verilen cezalara yapılan itirazı karara bağladı. 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in da arasında bulunduğu 332 sanıklı davada, yerel mahkemenin kararlarını yapılan itiraz üzerine inceledi.

Daire, yaptığı incelemenin ardından, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de arasında yer aldığı 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 3 sanığa da müebbet hapis cezası ile "Anayasayı ihlale yardım" suçundan 70 sanığa 12,5 yıldan 15 yıla kadar değişik oranlarda verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Bu sanıklar yönünden yerel mahkemenin kararında bir isabetsizliğin bulunmadığına hükmeden daire, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan değişik oranlarda hapis cezaları verilen 3 sanığın da cezalarının hukuka uygun olduğu kararına vardı.

248 sanık yeniden yargılanacak

Daire, haklarında beraat kararı verilen 243 sanık hakkında da, sanıkların asker olmaları sebebiyle ankesör/sabit hattan aranıp aranmadıklarının ve ByLock kullanıcısı olup olmadıklarının araştırılmasıyla neticesine göre yasal durumlarının tayin edilmesi için yeniden yargılanmalarına karar verdi.

"Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi ile eski öğretmen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli hapis cezaları verilen 3 eski asker hakkındaki mahkumiyet kararlarını da inceleyen daire, sanıkların eylemlerinin ne suretle "Anayasayı ihlal" suçuna yardım etme kapsamında kalmadığının tartışılmadığı gerekçesiyle mahkumiyet kararlarını bozarak, yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Öte yandan daire, bir sanığın vefatı nedeniyle verilen düşme kararı ile bir sanığın beraat kararının onanmasına hükmetti.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Mayıs 2018'de verilen kararda, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de arasında bulunduğu  6 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 70 sanığa "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12,5 yıldan 15 yıla kadar değişik oranlarda hapis cezası verilmiş ve 7 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezası verilmişti.

AA

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