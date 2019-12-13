Dar gelirliye ucuz konut müjdesi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda, 100 bin aileyi kira öder gibi ev sahibi yapacak dev projeyi açıkladı. 81 vilayette, bölgenin mimari özelliği dikkate alınarak inşa edilecek konutlar, 1.5 yılda tamamlanacak. Dar gelirli aileleri konut sahibi yapmayı hedefleyen projede, daireler, 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 brüt 100 metrekare olacak. Konutlar, mahalle kültürünü canlandırmak amacıyla, yatay mimariyle projelendirilecek. En fazla 4 katlı binalardan oluşacak mahalleler, çevre düzeni ve sosyal donatı alanlarıyla da geleneksel mimariyi yansıtacak.

YÜZDE 10 PEŞİNAT YATIRILACAK

2+1 konutlar 140-180 bin lira, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. Projeden konut almak isteyen vatandaşlar, yüzde 10 peşinat yatıracak. Kalan tutarın tamamı aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ödenebilecek. Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilecek 100 bin konutun toplam yatırım bedelinin, 17 milyar 300 milyon lirayı bulacağı açıklandı. Başkan Erdoğan Külliye'deki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kampanyanın sadece ekonomik bakımdan değil kültürel bakımdan da önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, projelerin meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacağını bildirdi. Yakın tarihte ülkenin yaşadığı, ekonomik ve sosyal krizlerin diğer alanlarla beraber şehirler üzerinde de olumsuz etkiler yarattığının altını çizen Erdoğan, “Hiç şüphesiz bu menfi etkilerin başında çarpık kentleşme gelmektedir” dedi.

KOMŞULUK HUKUKUNU KALDIRDI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim 17 yıldır ortadan kaldırmaya çalıştığımız çarpık kentleşme sorunu, 1950'lerden itibaren başlayan çoğu ekonomik sebepli düzensiz göçlerin sonuçlarından bir tanesidir. İnsanoğlu göğe yakın değil toprağa yakın yaşamalıdır. Ama öyle konutlar yapıldı ki 20-30-40-50 kat, bu binaların içerisinde yaşamak mümkün değil. Bu bizim komşuluk hukukumuzu da ortadan kaldırdı. Aynı binanın içinde yaşıyor ama birbirlerini tanımıyor. Komşu ölüyor, diğerinin ondan haberi yok. Bu bize yakışmıyor ve yakışmadı. İşte onun için bizim yeniden o geçmişte olduğu gibi mahalle kültürümüzü inşa etmemiz lazım.”

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut için başvuru tarihlerini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak, TOKİ, 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 olarak duyurdu. T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek, TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.

İMAMOĞLU'NA KANAL İSTANBUL TEPKİSİ: SEN OTUR İŞİNE BAK

İBB Başkanı'nın, “Kanal İstanbul buraya uymaz” sözlerine sert karşılık veren Başkan Erdoğan, “Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin” dedi.

Başkan Erdoğan, en yakın zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını belirterek, “Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin insansız hava aracı yapabildiğini anımsatan Erdoğan, “Şimdi silahlı insansız hava aracını da üretiyoruz. Şimdi onun bir kademe daha ilerisine gittik, dünyada 3-5 ülkede var, hamdolsun 'Akıncı' denilen bir insansız ama silahlı hava aracını ürettik, hayırlı olsun” diye konuştu. Bunların gurur abidesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar, bizim gurur abidemiz değil mi? Gurur abidemiz olduğuna göre biz bunlarla gururlanmayacağız da neyle gururlanacağız? Ama inanın bunlarla hâlâ gururlanmayanlar da var. Bundan dolayı çok rahatsız olanlar da var. Türkiye'yi yurtdışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya da kalktılar. Şimdi Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Çıkmış Belediye Başkanı diyor ki, 'Kanal İstanbul buraya uymaz.' Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekiplerimizi çalıştırdık ve inşallah en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.”

HER BÖLGEYE ÖZGÜN YAPI

Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde, cephede zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapmak suretiyle, Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma şekilde kullanılacak.

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR

Marmara Bölgesi'nde ise Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olması nedeniyle bu bölgede hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlarla kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar inşa edilecek.

İKLİM KOŞULLARI DİKKATE ALINACAK

Ege Bölgesi'nde iklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, cephede derzlemeler, ahşap görünümlü kat silmeleriyle dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılarıyla Ege'nin geleneksel dokusuna uygun nitelikte yapılar inşa edilecek. Akdeniz'de de bölgenin kıtaları aşan iklimiyle barışık, güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teras, yer yer eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforje işlemeleriyle Akdeniz mimari kültürü yaşatılacak.

BİTİŞİK DÜZENLİ YAPILAR

İç Anadolu'da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak. Güneydoğu Anadolu için de yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamaları ve motif işlemeleri esas unsur olmakla birlikte, yer yer kullanıma uygun düz damların ve büyük balkonların, yer yer eğimli metal çatıların ve geniş saçakların yanı sıra mahremiyet unsurlarının ön planda tutulduğu yerleşim planı uygulanacak.