Damat Bayıldı programı yakında başlıyor! Damat Bayıldı programına nasıl başvurulur?

Damat Bayıldı programı yakında Show Tv ekranlarında başlayacak. evilen ünlü sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sürpriz programı Damat Bayıldı programının yapımcılığını DNCC Medya yapıyor. Gündüz ekranının en çok izlenen yapımı olmaya aday olan Damat Bayıldı, Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek. Programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek. Adaletsiz puanlama yapan yarışmacıların korkulu rüyası olmaya devam edecek olan Büyüktopçu, vereceği adil puanlarla da adaletin stüdyodaki temsilcisi olacak.

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek.

DAMAT BAYILDI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Damat Bayıldı programına www.showtv.com.tr adresinden başvuru yapılabiliyor. Başvurular aynı zamanda 0531 512 72 72 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de kabul ediliyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programında 2 sezon sunuculuk yaptı. Haziran ayında programdan ayrılan Onur Büyüktopçu Show Tv'de yayınlanacak yeni Damat Bayıldı programını sunacak.

Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.