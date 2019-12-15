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15 Aralık 2019 Pazar 09:31:58 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 09:36:46

Daha uygun fiyata saç ekimi yapan seyyar saç ekiciler sektöre darbe vuruyor

Türkiye son dönemin gelişen turizm sektörlerinden olan saç ekimi ile ilgili şikayetler çoğalmaya başladı. Uzman hekimlerin çalıştıkları kliniklere göre daha ucuza saç ekimi yapan teknikerler sektöre darbe vururken verimli sonuçlarında alınamaması yabancı turistlerden gelen şikayetlerin artmasına neden oldu.

Sağlık turizminin bayrak taşıyıcısı olan saç ekimi operasyonlarında tehlike çanları çalmaya başladı. Yoğun yabancı hasta alan sektörde, son yıllarda seyyar sağlık teknikerleri türedi. Uzman hekim gözetiminde yapılması gereken saç ekim operasyonları, denetimsizliği fırsat bilen sağlık teknikerleri tarafından merdiven altı tabir edilen noktalara düştü.

ŞİKÂYETLER YAĞIYOR

Sosyal medyada sayfalar açıp reklam ve kampanyalarla yurtdışından turist getiren, uzman hekimlerin çalıştığı kliniklere göre bir miktar daha uygun fiyata saç ekimi yapan teknikerler, sektöre de darbe vuruyor. Sağlık açısından ciddi riskler barındıran bu operasyonlarda verimli sonuçlar alınamadıkça yabancı turistler konuyla ilgili şikâyetler yağdırıyor. Sektörün 2018'de 2.5 milyar euro gelir bıraktığını, 2019'da gelirde yüzde 30 artış beklendiğini aktaran uzmanlar, bu alanda denetim ve tedbirlerin artırılmaması halinde Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ciddi kayıplar yaşayacağına dikkat çekiyor.

KAPI KAPI GEZİYORLAR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Sağlık Yönetim Uzmanı Songül Alcı, saç ekim merkezlerinin denetimsizliği ve eğitimsiz personelin kaliteyi düşürdüğünü belirterek, "Bir hekim yanında yarım yamalak iş öğrenen bazı teknikerler eline çantayı alıp kapı kapı gezerek kendini uzman olarak tanıtıyor. Ağına düşürdüğü turistlere ise merdiven altı tabir edilen noktalarda saç ekimleri yapıyor" dedi. Bazı kişilerin de sosyal medyada reklam ve kampanyalarla, piyasa fiyatlarının bir miktar altında turist getirip saç ektiğini aktaran Alcı, şöyle konuştu: "Özellikle Ortadoğulu turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini bilen bazı sahtekarlar, kuaförden bozma sözde güzellik merkezlerinde, hijyenden yoksun ortamlarda saç ekiyor. Bu ekimler verimli sonuçlar doğurmadığı gibi sağlık açısından da ciddi riskler barındırıyor. Turisti yolunacak kaz gibi gören ve vur-kaç mantığıyla hareket edenler yüzünden sektör ciddi oranda yara alıyor."

YETERLİ DENETİMLER YAPILMIYOR

SAĞLIK Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Kurucu Başkanı Emin Çakmak, sektörde ciddi bir denetim boşluğu olduğunu belirterek, "Bu denetimsizlik uzman olmayan isimlerin sektörde boy göstermesine neden oldu. Bu kişilerin yaptığı saç ekimi operasyonlarından genelde verim alınamıyor. İstediği sonucu alamayan turist şikâyetlerinde artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın acil önlem alması gerekiyor" dedi. Sektörün her yıl büyüme eğiliminde olduğunu anlatan Çakmak, "2018'de 480 bin kişi saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Bu yılın ilk 9 ayında bu sayı 500 bini aştı. Biz yılsonunda bu rakamın 650 binleri bulacağını öngörüyoruz. Saç ekimi, uçak, konaklama masrafları dahil bir turist ortalama 5 bin euro harcıyor. Bu yıl sektörün 3 milyar doları aşacağını öngörüyoruz. Ancak gerekli önlemler alınmazsa bu artış trendi tam tersine döner" ifadelerini kullandı.

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