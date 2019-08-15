15 Ağustos 2019 Perşembe 14:13:22 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:27:47
Dağlıca Üs bölgemize saldıran teröristler bozguna uğratıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Dağlıca Üs Bölgemize saldırı girişiminde bulunan 2 teröristi anında etkisiz hale getirdi.
Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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