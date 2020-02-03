Dağları delen Ferhat bunu kıskandı! Amasya'da tadilat bitti, Ferhat Tüneli tekrar ulaşıma açıldı
Amasya Belediyesince 2 yıl önce inşa edilen 1 kilometrelik tünel yaklaşık bir aydır bakımdaydı. Altyapı problemleri dolayısıyla tadilata alınan Ferhat Tüneli yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Dillere destan olmuş aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen Amasya'da 27 gün önce tadilata alınan 1 kilometrelik tünel, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın basın açıklamasının ardından trafiğe açıldığı bildirildi.
Başkan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasyalıların mağdur olmaması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.
Tünelin yapısına zarar vermeyen fakat kılcal kanallardan gelen yeraltı sularının, çift kat su yalıtım sistemlerini geçerek yol yüzeyine çıkması sonucu oluşan sorunların giderilmesi için onarıma ihtiyaç duyulduğunu anlatan Sarı, şunları kaydetti:
"Garanti kapsamında müteahhit firma tarafından çalışmalar kısa sürede tamamlandı. 'Bir ay içerisinde tüneli hizmete açacağız.' diye söz vermiştik. Bu sözümüze binaen tünel çalışmalarımızı 27'nci günde tamamlayarak hizmete açtık. Hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına ekiplerimiz gece gündüz demeden bakım ve onarım çalışmalarını sonlandırdı. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
AA
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