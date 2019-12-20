Daberci Sisi hükümeti savaş suçlusu Hafter'a Rus yapımı tanklar yolluyor

  • Bist 100
    111121
  • Dolar
    5,9317
  • Euro
    6,5957
  • Altın
    281,9800
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı? Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?
Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu
Yılın bombası! Anlaşma tamam! Mesut Özil imzayı atıyor! Yılın bombası! Anlaşma tamam! Mesut Özil imzayı atıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
Trabzonspor, Uğurcan için kararını verdi Trabzonspor, Uğurcan için kararını verdi
BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında
Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar? Altın fiyatları belli oldu! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç
Dolardan son durum! Dolardan son durum!
F.Bahçe'nin peşinden koştuğu Ben Arfa'ya G.Saray'dan sürpriz teklif F.Bahçe'nin peşinden koştuğu Ben Arfa'ya G.Saray'dan sürpriz teklif
1 kilo balon balığı getirene 5 TL ödenebilir 1 kilo balon balığı getirene 5 TL ödenebilir
Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli Avcı'nın derbideki kozu eski Fenerli
Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi buradan çıkıyor... Bursa'da Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu! Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesi buradan çıkıyor... Bursa'da Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!
Mersin TOKİ konut projesi nereye yapılacak? 2020 Mersin TOKİ başvuru şartları neler? Mersin TOKİ konut projesi nereye yapılacak? 2020 Mersin TOKİ başvuru şartları neler?
Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi Fırtına’da gündeme gelen son isim; Roozbeh Cheshmi
BİM market yeni şirket kuruyor BİM market yeni şirket kuruyor
Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum Dikkat çeken sözler: Gençlerimiz Türkiye'ye gitsin istiyorum
Fenerbahçe'ye '10 numara' yıldız Fenerbahçe'ye '10 numara' yıldız
5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da
Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler? Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözü ve "CHP'nin onulmaz körlüğü" Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da?" sözü ve "CHP'nin onulmaz körlüğü"
Ndiaye'nin tek adresi Galatasaray değil Ndiaye'nin tek adresi Galatasaray değil
Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak Gündem 2020 bütçesi bugün oylanacak
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek millettir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 08:56:49 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 09:02:00

Daberci Sisi hükümeti savaş suçlusu Hafter'a Rus yapımı tanklar yolluyor

Ankara'nın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine askeri destek kararının ardından Mısır'da da darbeci Sisi hükümeti, savaş suçlusu Hafter'a Rus yapımı tankların gönderilmesini onayladı. Hafter güçlerine ABD, Rusya, BAE, Çad ve Sudan da destek veriyor.

Libya’da meşrû yönetime karşı savaşan Hafter çetesine silah yağdıran Sisi şimdi de bölgeye tanklarını yollayacak. Middle East Monitor’un aktardığına göre Mısır’da darbeci Sisi hükümeti, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) saldıran savaş suçlusu Hafter’e Rus yapımı tankların gönderilmesini onayladı. Sevkiyat kararının, Ankara’nın askeri destek teklifinin ardından gelmesi dikkat çekti. Alınan bilgiye göre Kahire yönetimi, Hafter’in başkent Trablus’u ele geçirme hedefinde başarılı olması için tankların Libya’ya konuşlandırılmasını onayladı. Buna göre tanklar ‘geçici olarak’ Hafter güçlerine teslim edilecek ve başkent düşürüldükten sonra geri alınacak. Böylece Kahire, Birleşmiş Milletler’in silahlanma karşıtı kararlarına göre yaptırıma uğramaktan da sıyrılmış olacak. Halife Hafter, meşrû UMH’ye açtığı savaşta en son Trablus’u ele geçirmeye yönelik saldırı başlatmış ve bunu ‘belirleyici savaş’ olarak adlandırmıştı. Hafter güçlerine ABD, Rusya, BAE, Çad ve Sudan da destek veriyor.

8 KENTTE SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ

Bu arada Libya içerisinde Hafter’e karşı cephe genişliyor. Son olarak Zuvara şehrinin de Hafter’e karşı tavır almasıyla birlikte Trablus’u savunma seferberliğine katılan kent sayısı 9’a yükseldi. Zuvara’daki askeri ve sivil oluşumlar, Trablus’u darbeci Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için hazır olduklarını açıkladı. Zuvara Belediye Meclisi, Zuvara İhtiyarlar ve İleri Gelenler Meclisi ile kentteki Ortak Güvenlik Odası, Askeri Oda ve Ulusal Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak seferberlik açıklaması, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada, batı bölgesindeki kentlere yönelik herhangi bir hareketliliği ve düşmanca saldırıları püskürtmek için hazır olunduğu ifade edildi. Hafter’in saldırıları karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Erdoğan’la Libya’yı konuşuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den Moskova’ya delegasyon gelecek” dedi. Yıllık basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerle buluşan Putin, darbeci Hafter’e destek verdiği iddialarını ise yalanladı. “Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun saflarında yer aldığını yazıyor. Bu konudaki yorumunuz nedir?” şeklindeki soru üzerine Putin, esprili bir dille, “Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?” cevabını verdi. Putin iddiaları yalanlasa da Rus güvenlik şirketi Wagner personeli bine yakın askerin bir süredir Hafter saflarında UMH’ye karşı savaştığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Hafter güçlerinin saldırılarda kullandığı bir uçak düşürülmüş ve sağ kurtulan pilot Amir Yusuf el-Cekam, Rusya ve BAE’nin kendilerine verdiği desteği itiraf etmişti.

(YENİ ŞAFAK)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ