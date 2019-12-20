Daberci Sisi hükümeti savaş suçlusu Hafter'a Rus yapımı tanklar yolluyor

Libya’da meşrû yönetime karşı savaşan Hafter çetesine silah yağdıran Sisi şimdi de bölgeye tanklarını yollayacak. Middle East Monitor’un aktardığına göre Mısır’da darbeci Sisi hükümeti, Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) saldıran savaş suçlusu Hafter’e Rus yapımı tankların gönderilmesini onayladı. Sevkiyat kararının, Ankara’nın askeri destek teklifinin ardından gelmesi dikkat çekti. Alınan bilgiye göre Kahire yönetimi, Hafter’in başkent Trablus’u ele geçirme hedefinde başarılı olması için tankların Libya’ya konuşlandırılmasını onayladı. Buna göre tanklar ‘geçici olarak’ Hafter güçlerine teslim edilecek ve başkent düşürüldükten sonra geri alınacak. Böylece Kahire, Birleşmiş Milletler’in silahlanma karşıtı kararlarına göre yaptırıma uğramaktan da sıyrılmış olacak. Halife Hafter, meşrû UMH’ye açtığı savaşta en son Trablus’u ele geçirmeye yönelik saldırı başlatmış ve bunu ‘belirleyici savaş’ olarak adlandırmıştı. Hafter güçlerine ABD, Rusya, BAE, Çad ve Sudan da destek veriyor.

8 KENTTE SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ

Bu arada Libya içerisinde Hafter’e karşı cephe genişliyor. Son olarak Zuvara şehrinin de Hafter’e karşı tavır almasıyla birlikte Trablus’u savunma seferberliğine katılan kent sayısı 9’a yükseldi. Zuvara’daki askeri ve sivil oluşumlar, Trablus’u darbeci Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için hazır olduklarını açıkladı. Zuvara Belediye Meclisi, Zuvara İhtiyarlar ve İleri Gelenler Meclisi ile kentteki Ortak Güvenlik Odası, Askeri Oda ve Ulusal Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak seferberlik açıklaması, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada, batı bölgesindeki kentlere yönelik herhangi bir hareketliliği ve düşmanca saldırıları püskürtmek için hazır olunduğu ifade edildi. Hafter’in saldırıları karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Erdoğan’la Libya’yı konuşuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den Moskova’ya delegasyon gelecek” dedi. Yıllık basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerle buluşan Putin, darbeci Hafter’e destek verdiği iddialarını ise yalanladı. “Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun saflarında yer aldığını yazıyor. Bu konudaki yorumunuz nedir?” şeklindeki soru üzerine Putin, esprili bir dille, “Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?” cevabını verdi. Putin iddiaları yalanlasa da Rus güvenlik şirketi Wagner personeli bine yakın askerin bir süredir Hafter saflarında UMH’ye karşı savaştığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Hafter güçlerinin saldırılarda kullandığı bir uçak düşürülmüş ve sağ kurtulan pilot Amir Yusuf el-Cekam, Rusya ve BAE’nin kendilerine verdiği desteği itiraf etmişti.

(YENİ ŞAFAK)