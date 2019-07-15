Cuntacılardan Meclis'e bomba

İlk bomba saat 02.32’de Dikmen kapısı girişinin sağ tarafındaki bahçeye düştü ve yaklaşık 2 metrelik çukur oluşturdu. Buraya atılan bombanın etkisiyle yıkılan, gövdesi ve dalları kopan ağaçlar çevreye park eden araçlarda zarara neden oldu. Bahçeye atılan bomba, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’na katılmak üzere, Dikmen kapısından yaya olarak giriş yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’yla eşi Betül Türkoğlu ve kızı Cennet Bala’nın yaralanmalarına yol açtı.

BÜYÜK TAHRİBAT

Bu sırada manevra yaparak, Ziyaretçi Binası’na doğru giden bir araç da bombanın etkisiyle tahribata uğradı. Şoför olayın şokunu atlattıktan sonra aracından çıkarak, olay yerinden uzaklaştı. İlk atılan bomba, TBMM Ziyaretçi Binası’nda büyük zarara yol açtı. Görüntülerde, bombanın patlamasının ardından Meclis çalışanlarıyla yaralanan polislerin binanın girişinden uzaklaşması yer aldı. İkinci ve üçüncü bombalar ise saat 03.20 sıralarında arka arkaya atıldı.

KAMPÜSTE 12 TANK

Bu bombanın ilki Başbakanlık makamının bulunduğu kata, diğeri CHP ve MHP gruplarının bulunduğu bölüme düştü, TBMM ana binasında çok büyük tahribata neden oldu. Kamera görüntülerinde, Meclis kampüsü çevresinde yaklaşık 12 tank net şekilde görülüyor. Meclis’in, Genelkurmay Başkanlığı’yla İçişleri Bakanlığı’nın bulunduğu ön tarafına, İnönü bulvarına bakan güvenlik kamera görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkmaları için çağrı yaptığı halkın darbecilere karşı mücadelesini ve tepkisini ortaya koyuyor.