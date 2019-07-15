Cuntacılardan Meclis'e bomba

  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7281
  • Euro
    6,4605
  • Altın
    258,3680
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... S-400'ler gelmeye devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi Son dakika... S-400'ler gelmeye devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzen sarayı Bodrum'da Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzen sarayı Bodrum'da
Adana'da yabancı uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı Adana'da yabancı uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika... Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Son dakika... Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır
Bakan Soylu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Bakan Soylu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı
Son Dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü Son Dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Komandolar teröristlere göz açtırmıyor Komandolar teröristlere göz açtırmıyor
15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı
'15 Temmuz'da millet Türkiye üstünde oynanan oyunlara gereken cevabı verdi' '15 Temmuz'da millet Türkiye üstünde oynanan oyunlara gereken cevabı verdi'
FETÖ'nün gerçek yüzünün anlatıldığı 'The Network' belgeselinin İstanbul galası yapıldı FETÖ'nün gerçek yüzünün anlatıldığı 'The Network' belgeselinin İstanbul galası yapıldı
Emekliye bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekliye bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi? Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün... Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına özel gösteri Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına özel gösteri
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına özel gösteri Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına özel gösteri
ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı ABD'de yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar başladı
İran Dışişleri Bakanı Zarif: AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmalıdır İran Dışişleri Bakanı Zarif: AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmalıdır
Üç ülkeden ortak İran açıklaması: Yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye çağırıyoruz Üç ülkeden ortak İran açıklaması: Yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye çağırıyoruz
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
ABD'den Cevad Zarif'e 'BM vizesi' ABD'den Cevad Zarif'e 'BM vizesi'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:58:56

Cuntacılardan Meclis'e bomba

Milyonlarca vatandaşın meydanlara çıkmasını engellemek isteyen FETÖ’cü hainler, gözdağı vermek için, içeride milletvekillerinin de bulunduğu TBMM’yi bombaladı. Eşzamanlı olarak MİT ve Genelkurmay da hedef alındı.

İlk bomba saat 02.32’de Dikmen kapısı girişinin sağ tarafındaki bahçeye düştü ve yaklaşık 2 metrelik çukur oluşturdu. Buraya atılan bombanın etkisiyle yıkılan, gövdesi ve dalları kopan ağaçlar çevreye park eden araçlarda zarara neden oldu. Bahçeye atılan bomba, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’na katılmak üzere, Dikmen kapısından yaya olarak giriş yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’yla eşi Betül Türkoğlu ve kızı Cennet Bala’nın yaralanmalarına yol açtı.

BÜYÜK TAHRİBAT 

Bu sırada manevra yaparak, Ziyaretçi Binası’na doğru giden bir araç da bombanın etkisiyle tahribata uğradı. Şoför olayın şokunu atlattıktan sonra aracından çıkarak, olay yerinden uzaklaştı. İlk atılan bomba, TBMM Ziyaretçi Binası’nda büyük zarara yol açtı. Görüntülerde, bombanın patlamasının ardından Meclis çalışanlarıyla yaralanan polislerin binanın girişinden uzaklaşması yer aldı. İkinci ve üçüncü bombalar ise saat 03.20 sıralarında arka arkaya atıldı. 

KAMPÜSTE 12 TANK

Bu bombanın ilki Başbakanlık makamının bulunduğu kata, diğeri CHP ve MHP gruplarının bulunduğu bölüme düştü, TBMM ana binasında çok büyük tahribata neden oldu. Kamera görüntülerinde, Meclis kampüsü çevresinde yaklaşık 12 tank net şekilde görülüyor. Meclis’in, Genelkurmay Başkanlığı’yla İçişleri Bakanlığı’nın bulunduğu ön tarafına, İnönü bulvarına bakan güvenlik kamera görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkmaları için çağrı yaptığı halkın darbecilere karşı mücadelesini ve tepkisini ortaya koyuyor.

Son Dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Kahraman halkın diriliş destanı
Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi
Meteoroloji bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Trump emri vermişti göçmenlere baskınlar başladı!
Emekliye 344 lira aile yardımı
Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz
Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır?
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Bahçeli Doğu Akdeniz'deki cendereye dikkat çekti
Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu
Terör devleti İsrail açıkça tehdit etti: Lübnan’ı vururuz
Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş
Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
Rum basını: Türkler dev bir doğal gaz rezervi buldu
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO silah pazarlamacısı mı?
Bahçeli'den önemli uyarı: Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ