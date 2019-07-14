Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır?

Cumhuriyet Gazetesi yeni bir algı operasyonuna daha imza attı. Ekrem İmamoğlu'nun "Genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı" iddialarına cevap veren Hayri Baraçlı'nin açıklamalarını çarpıttı.

"BARAÇLI İMAMOĞLU'NUN İDDİALARINI KABUL ETTİ" MANİPÜLASYONU

Baraçlı'nın İmamoğlu'na cevabını "AKP'li üyeler pes etti: Baraçlı'dan istifa açıklaması" başlığıyla servis eden Cumhuriyet, Baraçlı'nın İmamoğlu'nun iddialarını kabul ederek "istifa" açıklaması yaptığı algısı oluşturmaya çalıştı.

Oysa Baraçlı İmamoğlu'nun iddialarını reddederek istifa ettikten ve ilişiği kesildikten sonra İBB iştiraklerindeki temsilci ve üye sıfatının düştüğünü belirtmişti.

(aksam.com.tr)