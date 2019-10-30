Cumhuriyete sövenler İlber Ortaylı'yı kızdırdı

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Teke Tek programına, Prof. İlber Ortaylı konuk oldu.

BELLİ AMAÇLARI VAR



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 96 yıllık serüvenin konuşulduğu programda; Fatih Altaylı "Cumhuriyete sövenler var." demesi üzerine İlber Ortaylı, "Sövenler geri zekalı, ve onların belli amaçları var." ifadelerini kullandı.