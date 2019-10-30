30 Ekim 2019 Çarşamba 10:19:29 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:22:13
Cumhuriyete sövenler İlber Ortaylı'yı kızdırdı
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'e sövenlerin geri zekalı ve belli bir amaçlarının olduğunu söyledi.
Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Teke Tek programına, Prof. İlber Ortaylı konuk oldu.
BELLİ AMAÇLARI VAR
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 96 yıllık serüvenin konuşulduğu programda; Fatih Altaylı "Cumhuriyete sövenler var." demesi üzerine İlber Ortaylı, "Sövenler geri zekalı, ve onların belli amaçları var." ifadelerini kullandı.
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