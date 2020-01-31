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31 Ocak 2020 Cuma 09:22:23 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 09:24:19

Cumhuriyet Savcısı tuvalet sırası yüzünden başka bir müşteri ile birbirine girdi

İstanbul Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı, tuvalet sırası yüzünden başka bir müşteri ile birbirine girdi. Darbedilen savcının alkollü olduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; İstanbul Silivri'de geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay meydana geldi. Mimar Sinan mahallesinde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı tuvalet sırası yüzünden başka bir müşteri ile birbirine girdi. Darbedilen savcının alkollü olduğu iddia edildi.

'KAPIYI ZORLADI' İDDİASI

İddiaya göre olay 26 Ocak gecesi yaşandı. Bir meslektaşı ve kendi kız arkadaşı ile bir restorana yemeğe giden Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı M.B.A., ilerleyen saatlerde tuvalet ihtiyacı için lavaboya gitti. Tuvaletin önünde sıra yüzünden U.Y. ile kavga eden savcı, tartışmanın büyümesi üzerine darbedildi. Yüzünün çeşitli bölgelerine darbe alan savcı, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, U.Y. isimli işadamının kaçtığını belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na olayı bildiren polis ekiplerine şüphelinin yakalanarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Adresinde gözaltına alınan işadamının Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesine başvuruldu.

U.Y. ifadesinde, sonradan savcı olduğunu öğrendiği kişinin alkollü olduğunu, kendisi tuvaletteyken kapıyı zorlayarak rahatsız ettiğini ileri sürdü. U.Y. ifadesine şöyle devam etti: "Sanayi işiyle uğraşırım. 30-35 kişilik ekibimle yemek yiyorduk. Biz mekân sahibine destek olup mekâna Hüsnü Şenlendirici'yi getirdik. Daha sonradan ekibimle eğleniyorduk. Eşim de yanımdaydı. Lavabo ihtiyacı duydum. Lavabo ayrı ayrı tek kişilik bir yerdi. Ben doğal olarak erkek lavabosuna yöneldim. O an içeride biri vardı, burnunu temizliyordu. Tuvalet bomboştu. Ben tuvalete girdim. Kapıyı kapattım. O an müşteki şahıs içeriye gitmeye çalıştı. Ben 'Sen kimsin?' deyince 'Ben savcıyım' diyerek el kol hareketleri yaptı. Bana kafa atmaya çalıştı. Kolumu ısırdı. O harekete karşılık kendimi savundum. Sonradan savcı olduğunu öğrendiğim kişi sarhoştu."

'SAVCIYIM' DEDİM DARBETTİ

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı M.B.A. ise ifadesinde, "Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktayım. Gece saatlerince birlikte görev yaptığım hâkim, eşi ve kız arkadaşımla beraber saat 22.00 sıralarında yemek yemek için restorana geldik. Bir saat sonra tuvalete gittim. Tuvalet tek kişilik bir tuvaletti. İçeride bir şahıs vardı. Ben içeride bulunan şahsın çıkmasını bekliyordum. O sırada birisi daha tuvalete girdi ve içerideki şahıs dışarıya çıkınca isminin sonradan U. olduğunu öğrendiğim kişi boşalan tuvalete sırada benim olmama rağmen direkt girdi. Kendisine sırada olduğumu söyledim. Çıktıktan sonra 'Keşke sen önce girseydin' dedi. Kendisine 'Girdin artık' demem üzerinde 'İ.. yapma lan' diye hakaret ederek yanıt verdi. 'Ne biçim konuşuyorsun' der demez şahıs bir anda üzerime saldırarak baş bölgemden yumruklamaya başladı. Şüpheli şahıs polis çağırıldığını duyunca mekânın arka kapısından uzaklaşarak kaçtı. Ağzımdan ve burnumdan kanlar geliyordu. Benim o halimi restoranda birlikte gittiğim arkadaşım ve mekânın sahibi de gördü. Emniyet güçlerini arayarak durumu bildirdim. Sonrasında hastaneye giderek adli rapor aldım" dedi.

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