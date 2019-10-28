Cumhuriyet marşları haberimizde: En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları
En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları arama motorlarında güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugünden yaşanmaya başladı. Yarın Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutlayacağız. 7'den 70'e herkes Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aramalar yapıyor. Cumhuriyet'in coşkusunu marş ve şarkılar dinleyerek yaşamak isteyen vatandaşlar en güzel Cumhuriyet marşları ve şarkılarını bulmak istiyor. En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte en güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları sizlerle..
Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlayacağız. En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugünden yaşanmaya başladı. 7'den 70'e herkes Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aramalar yapıyor. Cumhuriyet'in coşkusunu marş ve şarkılar dinleyerek yaşamak isteyen vatandaşlar en güzel Cumhuriyet marşları ve şarkılarını bulmak istiyor. En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları haberimizde yer alıyor.
Cumhuriyet Marşı Sözleri
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk`ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Cumhuriyet Hürriyet Demek
Cumhuriyet hürriyet demek,
Cumhuriyet özgürce yaşamak,
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
Cumhuriyet mutluluk demek,
Cumhuriyet kol kola yürümek
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
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