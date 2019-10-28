Cumhuriyet marşları haberimizde: En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlayacağız. En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugünden yaşanmaya başladı. 7'den 70'e herkes Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aramalar yapıyor. Cumhuriyet'in coşkusunu marş ve şarkılar dinleyerek yaşamak isteyen vatandaşlar en güzel Cumhuriyet marşları ve şarkılarını bulmak istiyor. En güzel Cumhuriyet marşları ve şarkıları haberimizde yer alıyor.

Cumhuriyet Marşı Sözleri

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk`ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Cumhuriyet Hürriyet Demek

Cumhuriyet hürriyet demek,

Cumhuriyet özgürce yaşamak,

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

Cumhuriyet mutluluk demek,

Cumhuriyet kol kola yürümek

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek