Cumhuriyet Gazetesi'ne büyük kıyak! Vatandaşın parası 'Cumhuriyet'e gidecek

Yerel seçimler öncesinde yandaş demagojisi yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefi belli oldu.

Ak Partili yönetimi yandaş kayırması iddialarıyla suçlayan Ekrem İmamoğlu, önce kendi yandaşı olan vakıflara ödenek açtı.

Şimdi de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden İSPARK AŞ için Cumhuriyet Gazetesi ile bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme gereği kuruma sadece Cumhuriyet gazetesi alınması kararlaştırılırken günlük 4500 adet olarak belirlenen rakamın karşılığı günlük 11.375 TL olması da dikkat çekti.

VATANDAŞIN AYLIK 341 BİN LİRASI CUMHURİYET GAZETESİNE

Ortaya çıkan sözleşmede yazdığına göre adeti 2.5 TL'den her gün 4 bin 550 adet Cumhuriyet Gazetesi alınacak. Böylelikle günlük 11.375 TL olacak şekilde ayda 341.250 TL İSPARK üzerinden Cumhuriyet Gazetesi'ne aktarılacak. Sözleşmede bu alımların 65 gün süreceği belirtiliyor çünkü 65 gün sonra 2019 yılı için yıl kapması yapılacağından 1 Ocak itibariyle sözleşmeler yeni fiyat tarifesiyle yenileniyor.

(Sabah)