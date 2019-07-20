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20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:52:20 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55:03

Cumhurbaşkanlığından sert Avrupa Birliği açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz." ifadesinde bulundu.
 
Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim." dedi.

(AA)

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