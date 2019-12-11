  • Bist 100
    107922
  • Dolar
    5,8172
  • Euro
    6,4537
  • Altın
    274,2560
İstanbul
9 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 ve F-35 açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 ve F-35 açıklaması
Ağrı şehir içi ulaşımında "hastabüs" ve "öğrencibüs" dönemi Ağrı şehir içi ulaşımında "hastabüs" ve "öğrencibüs" dönemi
Ortaylı'dan Celal Şengör'e sert gönderme: Osmanlı'yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur Ortaylı'dan Celal Şengör'e sert gönderme: Osmanlı'yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur
Ağrı şehir içi ulaşımında "hastabüs" ve "öğrencibüs" dönemi Ağrı şehir içi ulaşımında "hastabüs" ve "öğrencibüs" dönemi
İsrailli lider Gantz: Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği nedeniyle 3. kez seçime gidiyoruz İsrailli lider Gantz: Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği nedeniyle 3. kez seçime gidiyoruz
Hırvatistan Dış İşleri Bakanı Radman: Hırvatistan çok iyi bir ara bulucu olacak Hırvatistan Dış İşleri Bakanı Radman: Hırvatistan çok iyi bir ara bulucu olacak
İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı
Ali Ağaoğlu'ndan kadınlara: Onlar benim malım Ali Ağaoğlu'ndan kadınlara: Onlar benim malım
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
Antalya mavi bayrakta dünya birincisi Antalya mavi bayrakta dünya birincisi
Evlat nöbetinin 100. gününde ziyaretçi yoğunluğu Evlat nöbetinin 100. gününde ziyaretçi yoğunluğu
Başkent itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri uluslararası göreve hazır Başkent itfaiyesinin arama kurtarma köpekleri uluslararası göreve hazır
Batı'da Kanal İstanbul paniği! Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu Batı'da Kanal İstanbul paniği! Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Bolu'da kaçak kazı yapan define avcılarının 5 yıla kadar hapsi istendi Bolu'da kaçak kazı yapan define avcılarının 5 yıla kadar hapsi istendi
Tecavüzle suçlanan profesör hakim karşısında! Genç kız gözyaşlarıyla anlattı Tecavüzle suçlanan profesör hakim karşısında! Genç kız gözyaşlarıyla anlattı
Mert'in okuldaki ölümüyle ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı Mert'in okuldaki ölümüyle ilgili olarak okul yöneticileri açığa alındı
5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan 'Libya mutabakatı' değerlendirmesi Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan 'Libya mutabakatı' değerlendirmesi
Bilim insanları, maymun ve domuzdan yeni bir canlı ürettiler Bilim insanları, maymun ve domuzdan yeni bir canlı ürettiler
TV8 ile FOX TV arasındaki kavga büyüyor TV8 ile FOX TV arasındaki kavga büyüyor
Roman vatandaşlar için yeni uygulamalar hayata geçirilecek Roman vatandaşlar için yeni uygulamalar hayata geçirilecek
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arayan ekipler bir 'yürüyüş sopası' daha buldu Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arayan ekipler bir 'yürüyüş sopası' daha buldu
Eşini döverek öldüren astsubay Mehmet Efe'den sinir bozucu ifade Eşini döverek öldüren astsubay Mehmet Efe'den sinir bozucu ifade

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 20:06:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 20:08:12

Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 ve F-35 açıklaması

Kabine Toplantısına sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan; "(F35 projesi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda. F-35'ler veya başka uçak sistemleriyle ilgili bir riskin oluşmaması için gereken düzenlemeleri yapacağız. S-400'leri bizim subaylarımız kontrol edecek." açıklaması yapıldı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan açıklamaların detayları

- Uluslararası düzeyde devam eden temaslarda önümüzdeki hafta Cenevre'de mülteci krizi konuşulacak.

- Suriye toplantısının ikincisi Şubat'ta İstanbul'da olacak.

- Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Yükseliş trendinin memnuniyet verdiğini ifade etmeliyim.

- Biraz sonra 19.30’da Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak Suriye’deki gelişmeleri Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib’deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya’daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler.

- "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti) Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir."

-  "(F35 projesi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda.  F-35'ler veya başka uçak sistemleriyle ilgili bir riskin oluşmaması için gereken düzenlemeleri yapacağız. S-400'leri bizim subaylarımız kontrol edecek."

- Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

- Turist sayısı 41 milyonu geçti turizm gelirleri giderek artıyor. 50 milyon turist hedefi çok uzak değil" açıklaması yapıldı.

- (Doğa Koleji) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var.

Ayrıntılar geliyor

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ