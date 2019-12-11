Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 ve F-35 açıklaması

İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan açıklamaların detayları

- Uluslararası düzeyde devam eden temaslarda önümüzdeki hafta Cenevre'de mülteci krizi konuşulacak.

- Suriye toplantısının ikincisi Şubat'ta İstanbul'da olacak.

- Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Yükseliş trendinin memnuniyet verdiğini ifade etmeliyim.

- Biraz sonra 19.30’da Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak Suriye’deki gelişmeleri Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib’deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya’daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler.

- "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti) Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir."

- "(F35 projesi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda. F-35'ler veya başka uçak sistemleriyle ilgili bir riskin oluşmaması için gereken düzenlemeleri yapacağız. S-400'leri bizim subaylarımız kontrol edecek."

- Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

- Turist sayısı 41 milyonu geçti turizm gelirleri giderek artıyor. 50 milyon turist hedefi çok uzak değil" açıklaması yapıldı.

- (Doğa Koleji) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var.

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