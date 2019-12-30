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30 Aralık 2019 Pazartesi 11:49:53 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:59:17

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı, Kanal İstanbul'un yapılmasıyla Türkiye'nin kazanımının ne olacağını sosyal medyada bir video ile paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, Can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, Ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" dedi.

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