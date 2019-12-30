Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, Can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, Ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" dedi.