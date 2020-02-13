Cumhurbaşkanlığı'ndan Kadir Şeker hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Kadir Şeker’ ile ilgili yaptığı açıklamasında Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi’ dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili, "Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi” dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN: KADİR VİCDANİ BİR DURUM SERGİLEDİ

Başkan Erdoğan da dün, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını vermişti.



ADALET BAKANI GÜL: KİMSE KADİR SUÇLUDUR DİYEMEZ



Bakan Gül, Ankara'da düzenlenen 'Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, hukuk devletinin en büyük güvencesinin bağımsız ve tarafsız yargının mevcudiyeti olduğunu bildirdi. Çalıştay çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül "Hâkim savcılara görevlerini yapmaları için onlara bir zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Şu anda savcı delilleri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde bir karara varılacak. Elbette savcılık makamı, kişinin sadece aleyhine delilleri toplayan bir soruşturma yapmıyor. Kişinin lehine olan ne varsa, onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse 'Kadir suçludur’ diyemez, ama ortada bir ceset var. Bir cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafaa mıdır, yani hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur, ya da başka bir durum mu var, bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra çıkacak. Ve şu da bir gerçek ki; hâkim, savcı da sizin bizim gibi insan. Onların da vicdanı var. Onlarda da izan ve bir kalp var. Ve deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Ve bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Şunu da paylaşmak gerek ki, bir kişi tutuklu olunca kesin ve baştan bir mahkûm olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye 'mahkûm oldu, suçludur' demek doğru değil. 'Salıverildi diye ve serbest bırakıldı' diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında, hâkim ve savcının vereceği kararla çıkacaktır." ifadelerini kullanmıştı.