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24 Aralık 2019 Salı 18:18:19 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 19:04:21

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Libya' açıklaması: Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir. Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz." açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir." dedi.

Kalın, Esed rejiminin İdlib'e saldırılarına ilişkin, "Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu." açıklamasında bulundu.

Kalın, Rejimin saldırılarının durdurulmasına ilişkin, "Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak.

Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için   gerekli adımları atmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Kalın, "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak." dedi.

Libya'daki duruma ilişkin Kalın, "Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz. Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız" ifadesinde bulundu.

Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz." dedi.

Kalın, "ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz." açıklamasında bulundu.

Değerli konut vergisine ilişkin Kalın, "Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir." dedi.

Kalın, ABD Kongresi'nin aldığı karara ilişkin, "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz." dedi.

İDLİB'TE ARTAN REJİM SALDIRILARI

İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur.

Rus tarafının daha büyük bir sorumluluğu var.

Bölgede terör örgütünün saldırıları sürüyor.

Herkesin terörle mücadelede net bir tavrı olmalı.

LİBYA'DA DEVAM EDEN İÇ SAVAŞ

Hafter'e verilen destekleri görüyoruz.

Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz.

Zor günlerde Libya halkının yanındayız.

Türkiye kadar Libya da kazançlıdır.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değerli Konut Vergisi ile ilgili açıklama: "1 yıllık erteleme söz konusu olabilir.

ASGARİ ÜCRET

(Asgari ücret ile ilgili) "Burada jesti herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması olarak anlamam daha doğru olur. "

KANAL İSTANBUL

-Bu devlet projesidir, belediye projesi değil.

-Montrö'yü ortadan kaldıracak bir proje değil.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

- Brexit süreci tamamlandıktan sonra İngiltere Türkiye iş birliği yoğunlaşarak devam edecek.

- Suriye'de yaşanalar yine Kabine toplantısının başlıca konuları arasında yer almaktaydı. İdlib'teki kritik durum devam ediyor.

- Geçtiğimiz yıl İdlib'teki mutabakat uygulandı. O bölgede 12 gözlem noktamız var. Çatışmasızlık anlaşmasını gözlemliyorlar. Ancak son günlerde rejim ihlalleri artıyor. Rusya tarafına net bir mesaj ilettik. Cumhurbaşkanımız Putin'e burada bir ateşkes anlaşması yapılması gerektiğini aktardı.

- Saldırıların durması ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak. Yeni sivil katliamlar yaşanacak. İdlib'teki sorun sadece Türkiye'nin değil uluslararası toplumun sorunudur. Siyasi sürecin hayata geçirilmesi için de kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Rus tarafının daha büyük bir sorumluluğu var.

- Fırat'ın doğusunda da bir süreç devam ediyor. YPG- PYD terörizmi ara vermeden devam ediyor. Bu terörist değişmedi, değiştirmeyecek. Daha dün yeni bir saldırı oldu.

- ABD'nin YPG-PYD ile çeşitli şekilde iletişim kurduğunu gözlemliyoruz. Bu tür faaliyetler devam ederse, Türkiye olarak bunların karşısında duracağını net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.

- Mazlum Kobani'yi Türkiye'ye karşı kullanmak için bir arayış içinde olduklarını görüyoruz. Bunun karşılıksız kalmayacağını açıkça ifade etmek isteriz.

- Göç meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir.

- Önümüzdeki günlerde bu konuda kritik görüşmeler, ziyaretler de olacak.

LİBYA

- Libya'da süreci yakından takip ediyoruz. Burada biz muhataplarımızla bir araya geldiğimizde burada sadece siyasi bir çözümün mümkün olacağını ifade ediyorular. Ancak meşru hükümeti hedef alan Hafter tarafına destek vermeye devam ediyorlar. Ocak ayında yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanımızın da katılması öngörülüyor.

- Biz meşru hükümetin yanında yer almaya ve gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Zor günlerde Libya halkını yalnız bırakmayacağız.

Ayrınıtlar geliyor...
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