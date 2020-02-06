Cumhurbaşkanlığı'ndan F-35 açıklaması: Görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek." açıklaması yapıldı.

Kalın; "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil." dedi.

İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor.

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin, Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor." dedi.

Kalın, İdbil'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil. Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması) Yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık."

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