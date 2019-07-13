13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:16:51 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39:26
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş ABD açıklaması: Saçmalıktan ibarettir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada 'Amerika Birleşik Devletleri’ne komplo kurduğumuz düşüncesi, saçmalıktan ibarettir' ifadelerini kullandı.
Altun ayrıca 'Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz." dedi.
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- Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş ABD açıklaması: Saçmalıktan ibarettir
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