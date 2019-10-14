14 Ekim 2019 Pazartesi 10:30:36 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:31:27
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.
(AA)
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