  • Bist 100
    100088
  • Dolar
    5,7381
  • Euro
    6,3891
  • Altın
    277,1660
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye soyleyecek sozu kalmamıstır Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye soyleyecek sozu kalmamıstır
Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi Tel Abyad ve Resulayn zarar görmedi
Ailelerin evlat nöbetinde 63. gün Ailelerin evlat nöbetinde 63. gün
Tabletsiz olmaz Tabletsiz olmaz
Öldüren iddia Öldüren iddia
Kaldırımda scooter yasağı Kaldırımda scooter yasağı
Bir haftada 2 milyar dolar kazandı Bir haftada 2 milyar dolar kazandı
Dünyanın en güzel peyniri Dünyanın en güzel peyniri
"Göçmenler gelirse silahlanırız" "Göçmenler gelirse silahlanırız"
Cammarata'ya taşınana 1000 euro Cammarata'ya taşınana 1000 euro
Alzheimer tarihe karışıyor Alzheimer tarihe karışıyor
Tek rakibi Schumacher Tek rakibi Schumacher
MTV'de Billie rüzgârı MTV'de Billie rüzgârı
Arap ülkelerinden Hamas’a 'ABD' şartı Arap ülkelerinden Hamas’a 'ABD' şartı
Seda da koca kurbanı Seda da koca kurbanı
Nereden çıktı bu otlar Nereden çıktı bu otlar
İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulunmuştu! Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulunmuştu! Kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
YÖKDİL 2019 sınav soruları ve cevapları erişime açıldı YÖKDİL 2019 sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
25 yıldır Mehmetçiği selamlayan Mehmet amcayı gururlandıran 'arma' 25 yıldır Mehmetçiği selamlayan Mehmet amcayı gururlandıran 'arma'
ABD'den Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılında İran'a yaptırım mesajı ABD'den Tahran Büyükelçiliğinin işgalinin 40. yılında İran'a yaptırım mesajı
Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu Pakistan, Türk şirkete ödeyeceği tazminattan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu
'FETÖ darbe çağrışımı' davasında karar açıklandı 'FETÖ darbe çağrışımı' davasında karar açıklandı
Fenerbahçe'den çağrı: Savcılarımızı ve TFF'yi göreve davet ediyoruz Fenerbahçe'den çağrı: Savcılarımızı ve TFF'yi göreve davet ediyoruz
"Teyakkuz halindeyiz" "Teyakkuz halindeyiz"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 21:41:49 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:49:57

Türkiye'den ABD'ye 'terör raporu' tepkisi: Kimseye soyleyecek sozu kalmamıstır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Teror Raporu'nda, teror orgutu YPG/PYD'den ve FETO'den soz edilmemesinin cifte standartlı olduğu kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, "Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletlerinin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, “Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletlerinin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır. Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, ABD Dışişlerı Bakanlığının 2018 Terör Raporu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, 1984 yılından beri kesintisiz bir şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere, çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalmış bir ülkedir.

Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır.

Son yıllarda, Suriye’de yaşanan insani kriz, DEAŞ yanında bir diğer terör örgütünün daha, PKK’nın bir kolu olan YPG’nin bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır.

Topraklarında 4 milyon sığınmacıyı barındıran Türkiye, aynı zamanda, sınırlarını hedef alan DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütleriyle de mücadele etmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatıyla 3 binin üzerinde DEAŞ’lıyı ve 600 YPG’liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatıyla 4 bin 500 YPG’liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAŞ’ın harekat alanını da büyük ölçüde sınırlandırdık.

İdlib’de Rusya ile birlikte oluşturduğumuz Gerilimi Azaltma Bölgesi sayesinde, hem 3 milyon kişiyi ilgilendiren büyük bir insani trajediyi önledik hem de terör örgütlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık.

Barış Pınarı Harekatımızı da hem PKK-YPG terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmaya ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaya hem de DEAŞ’ın Suriye’de yeniden melce bulmasını engellemeye yönelik olarak başlattık.

Aynı şekilde, ülkemiz tarihinin gördüğü en alçak darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz’un faili olan FETÖ terör örgütüyle de kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz.

Görüldüğü gibi, Türkiye’nin attığı her adım terör örgütleriyle mücadeleye ve teröristleri etkisiz hale getirmeye yöneliktir.

Üstelik Türkiye bu mücadeleyi, kendi sınır güvenliği yanında, NATO ittifakı başta olmak üzere, tüm dostlarının huzuru ve geleceği için yürütmektedir.

Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG’den ve siyasi kolu PYD’den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’den söz edilmemektedir.

Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir.

Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri’nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır.

Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Türkiye, PKK ve DEAŞ’la olduğu gibi, PYD ve FETÖ başta olmak üzere, diğer tüm terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ