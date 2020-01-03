Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD-İran gerilimi açıklaması: Bütün tarafları gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD-İran gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütün tarafları gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda öldürülmesine ilişkin "Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Kalın açıklamasının devamında "Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek" ifadesini kullandı.
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