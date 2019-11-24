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24 Kasım 2019 Pazar 11:44:10 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:46:16

Cumhurbaşkanlığı'nda Sıfır Atık Projesi ile 1225 ağaç kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre dostu uygulamalara hız verildi. Külliye'de Sıfır Atık Projesi ile 1225 ağaç kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün yanı sıra enerji ve su tasarrufunu içeren uygulamalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetiminde 2017'de başlatılan ve aynı yıl eylülde Külliye'de uygulanmaya başlayan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında birçok düzenlemeye imza atıldı.

İlk olarak yol haritasının oluşturulduğu projenin sistem kurulumu aşamasında, Cumhurbaşkanlığı Proje Ekibi tarafından, atık ayrıştırma ekipmanlarının katlara ve yemekhanelere yerleştirilmesi ve personele yönelik eğitim çalışmaları tamamlandı. Ardından uygulama, pilot bölgelerde başlatıldı ve aşama aşama yaygınlaştırıldı.

MASA ALTI ÇÖPLERİ KALDIRILDI

Bu kapsamda ilk olarak ofislerdeki masa altı çöp kovaları kaldırılarak, atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla koridorlara ortak kullanıma yönelik kumbaralar yerleştirildi.

Yemekhanelere yerleştirilen atık üniteleri aracılığıyla da personel "geri kazanılabilir", "organik" ve "diğer atıklar"ı türlerine göre ayrıştırmaya başladı. Ambalaj atıkları geri dönüşüme yönlendirilirken, yemek artıkları da sokak hayvanlarının beslenmesinde değerlendirildi.

Böylece hem personele yiyebileceği kadar yemek alma davranışı kazandırıldı hem de israf önlendi.

Yoğunlukla mutfak, yemekhane, çay ocağı, park ve bahçelerden çıkan organik atıklar ise açık ve kapalı metotlarla kompost hale getirilip, toprak iyileştirici olarak iç ve dış mekan bitkilerinde kullanılmaya başlandı.

Külliye'de ilaç, elektronik eşya, ömrünü tamamlamış lastik, pil, jeneratör yağı, bitkisel yağ ve kullanılmayacak durumdaki tekstil ürünleri gibi birçok kategoride atıkların toplanması ve geri kazanılması çalışmaları da devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve diğer yerleşkelerinde etkin yürütülmesi amacıyla İdari İşler Başkanlığı bünyesinde "Sıfır Atık Şube Müdürlüğü" kuruldu.

Ayrıca tüm birimlerden katılımla "Sıfır Atık Gönüllüler Ekibi" oluşturuldu. Bu ekip, uygulamanın takibi ve işleyişinde Şube çalışmalarına destek veriyor.

TASARRUF SAĞLAYICI DÜZENLEMELERE GİDİLDİ

Sıfır Atık Projesinin yanında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde çevrenin korunması amacıyla verimlilik çalışmalarına yönelik uygulamalar da hayata geçirildi. Başta enerji ve su verimliliği olmak üzere birçok alanda tasarruf sağlayıcı düzenlemeler yapıldı.

Bu düzenlemelerden biri de Külliye'deki ofislerde öğle arası ve akşam mesai bitiminde kısıtlı aydınlatma uygulamasının başlatılması oldu. Uygulamayla, belli süre boyunca boş kalan ofislerde aydınlatmaların otomatik kapatılması sağlanarak, gereksiz enerji kullanımının önüne geçildi.

Su verimliliği için de musluklarda debi azaltımı ve duş başlık kullanımı gibi tasarruf sağlayıcı önlemler alındı. Bunun yanında yerleşkede, gri su ve yağmur suyu hasadına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, Külliye'nin genel temizliğinde çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermeyen, doğal ham maddelere dayalı alternatif doğa dostu temizlik ürünleri kullanılmaya başlandı.

"KULLAN-AT" ÜRÜNLER KALDIRILDI

Külliye'de tek kullanımlık "kullan-at" malzemelerle ilgili de çalışma yapıldı.

Bu çerçevede tek kullanımlık plastik ve karton bardaklar kaldırılarak, personele "isme özel" porselen kupalar hediye edildi.

Külliye'deki programlarda tek kullanımlık plastik ambalajlı su ikramı da kaldırıldı. Sebillerdeki plastiklerin yerine cam damacanalar kullanılmaya başlandı.

SIFIR ATIK İLE KÜLLİYE'DE 1225 AĞAÇ KURTARILDI

Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmaya başlandığı 23 aylık sürede Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yaklaşık 153 ton değerlendirilebilir atık, ekonomiye kazandırıldı.

Projeyle şu ana kadar 72 ton kağıt ve kartonun geri kazanımı sağlanarak, 2 bin 450 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak bin 225 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca cam, plastik ve metal atıkların geri dönüştürülmesiyle 45 ton ham madde tasarrufu sağlandı.

Elde edilen toplam kazanımlar sonucunda da 567 bin 538 kilovatsaat enerji, 2 bin 20 metreküp su, bin 300 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlanırken, sera gazı salınımı ise 16,8 ton azaltıldı.

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