Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Koronavirüs çağrısı: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 aydır dünyanın başına bela olan ölümcül koronavirüs ile igili sarsıcı bir kıyaslamayı dikkate sundu.
Kalın 'koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı.' ifadelerini kullandı.
''Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız"
Bütün imkanları seferber ettik diyen Kalın, ''Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" dedi.
İşte Kalın'ın o çarpıcı paylaşımı;
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