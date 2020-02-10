10 Şubat 2020 Pazartesi 17:20:20 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 17:48:11
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şahsi Twitter hesabından İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
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