11 Ocak 2020 Cumartesi 12:09:35 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 12:49:35
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey'le Dolmabahçe'de görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi.
Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.
Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
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