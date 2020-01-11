Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey'le Dolmabahçe'de görüştü

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.



Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.



Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.