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04 Temmuz 2019 Perşembe 19:16:13 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:55:52

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 yakın bir zamanda aktif bir şekilde kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek." dedi.
 
S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını belirten Kalın, "NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir. Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, "Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak." dedi.

"Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber." diye konuşan Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda Kalın, "Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir." şeklinde konuştu.

Kalın, "Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete'de yayımlanacaktır." diye konuştu.

Kabine revizyonu iddialarına ilişkin de İbrahim Kalın, "Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar." dedi.

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 yakın bir zamanda aktif bir şekilde kullanılacak
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